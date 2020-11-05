Челлендж рукодельниц запустили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта «Традиции и обычаи» программы «Рухани жаңғыру» в Жанааркинском районе Карагандинской области запустили второй челлендж. Предполагается, что «Шебердің қолы алтын» обойдёт всю Карагандинскую область, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Челлендж организовал Совет матерей Жанааркинского района в рамках культурно-просветительского проекта «Қазақтану». Как говорят организаторы, его цель - пропагандировать национальные ценности и передавать их подрастающему поколению. Так, старейшина Жанааркинского района Рсалды-апа учила девушек клуба «Бұрымды қыздар» Аграрного колледжа имени Галыма Жарылгапова шить чапаны. Сегодня многие известные акыны и уважаемые люди носят её изделия. Жанааркинский чапан стал уже брендом Сарыарки.

«Одна из наших национальных ценностей - шитьё, передаётся от родителей к детям. Матери прививали это умение своим дочерям в раннем возрасте. Это не просто шитьё - девочек учили изготавливать национальную одежду. Этим занимались только настоящие умелицы. Моя мать Бошым тоже была мастером этого дела. Она сшила для Сакена Сейфуллина тюбетейку. Своими руками делала конное снаряжение, части юрт, также баскур, текемет, бирсалар, сырмак, тускииз. И я научилась многому от неё», - рассказала Рсалды-апа.

Мастерица также делает изделия из войлока, вышивает и украшает юрты, шьёт корпешки (құрақ көрпе).

Эстафету «Шебердің қолы алтын» жанааркинцы передали Шетскому району.