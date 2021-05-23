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    05:10, 23 Май 2021 | GMT +6

    Челлендж «Посади свое дерево» продолжается в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Астанчане приняли участие в челлендже по озеленению города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Сотрудники ТРЦ «Керуен» внесли свой вклад в озеленение столицы, посадив в Парке Первого Президента деревья.

    В мае активные жители столицы запустили челлендж «Посади свое дерево», призванный вдохновить горожан сажать деревья по всему городу - во всех возможных местах. Инициативу поддержали трудовые коллективы, предприниматели города.

    В рамках челленджа сотрудники ТОО «Build System» ТРЦ «Керуен» посадили деревья в Парке Первого Президента.

    Жители коттеджных городков «Family Village» и «Family Town»также приняли участие в экочеллендже «Посади свое дерево», проводимого в рамках экологического месячника «Бірге – Таза Қазақстан».

    Горожане посадили около своих домов порядка 100 тополей. Вместе с горожанами в посадке деревьев принял участие и аким Есильского района Берик Джакенов.

    «Мы очень рады, что акимат создал все условия для нашего участия в челлендже по озеленению нашего города, чтобы мы могли внести свой вклад в это благое дело. С радостью принялись за работу», - отметила жительница столицы Гульбарам Алпысова.

    Стоит отметить, что 1 гектар деревьев лиственных пород за год задерживает до 100 тонн пыли. Растения улавливают пыль и очищают воздух от вредных веществ. 1 дерево за год способно очистить воздух от 27 килограмм загрязнений.

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