Челлендж по всеобщему декларированию запустили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Территориальные департаменты государственных доходов запустили челлендж с напоминанием о сроках представления декларации о доходах и имуществе и с призывом честно трудиться во благо государства. Акцию запустили в ДГД по Туркестанской области, далее ее поддержали ДГД по городу Шымкенту и Жамбылской области. Челлендж передан в Кызылординскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Минфина РК.

ДГД по Туркестанской области:

ДГД по городу Шымкент:

ДГД по Жамбылской области:

Декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) необходимо представить электронно в орган государственных доходов по месту жительства в срок до 15 сентября 2022 года.

Лица, представившие в 2021 году «входную» Декларацию об активах и обязательствах физического лица (форма 250.00), в 2022 году должны представить Декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00).

Также в КГД напомнили, что если налоговая декларация не будет представлена в срок, то налоговые органы на первый раз ограничатся предупреждением.

При повторном нарушении со стороны физического лица в течение года после вынесения предупреждения будет наложен штраф в размере пятнадцати МРП, что на сегодняшний день составляет 45 945 тенге.