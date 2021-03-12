Челлендж по предупреждению интернет-мошенничеств запустили в селах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские ищут новые способы профилактики киберпреступлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе отмечают всплеск интернет-мошенничеств. По информации пресс-службы департамента полиции, в этом году уже зарегистрировали 150 таких преступлений.

В Мамлютском районе решили для профилактики использовать возможности волонтеров и организовали челлендж. Запустили его в селе Леденево. Волонтеры, полицейские и сотрудники прокуратуры посетили все 178 домов населенного пункта. Рассказывали сельчанам о самых распространённых схемах мошенничества, раздали брошюры. Челлендж передали Воскресеновскому сельскому округу.

«В этом году на территории района зарегистрировано одно интернет-мошенничество. Мужчина перечислил 180 тысяч тенге мошеннику, который разместил в интернете объявление о продаже запчастей к автомобилю «Mazda». Получив предоплату, он перестал выходить на связь. Преступление раскрыто, ущерб потерпевшему полностью восстановлен. Тем не менее, важно понимать, что с развитием интернет-технологий и мобильной связи этот вид преступности будет распространяться и на сельскую местность. Наша задача — превентивно проинформировать людей об угрозе», - считает начальник Мамлютского отдела полиции Серик Альжанов.