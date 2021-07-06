Челлендж по исполнению песни о столице запустили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ.КАЗИНФОРМ - В День рождения столицы в регионе запущен челлендж единовременного исполнения музыкального произведения о столице, посвященный 30-летию Независимости страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Как отметили организаторы мероприятия, управление культуры, архивов и документации, мероприятие проводится с целью популяризации праздника, его историко-культурного значения для народа как символа достижений Казахстана.

Известную песню «Первое утро столицы» единовременно исполнили ведущие вокалисты Акмолинской областной филармонии имени Укили Ыбырая, артисты художественной самодеятельности районов и городов, трудовые коллективы Акмолинского отделения железных дорог, отделения «Forte Bank», Центра обслуживания населения, Департамента государственных доходов, Дома моды «Ақай», ТОО «Гормолзавод» и другие учреждения.

«Город Нур-Султан – символ Независимости, возрождения и духовного подъема нашего народа. В его миролюбивом духе переплетаются вековые традиции Востока и Запада, соединяются богатства культур и обычаев жителей Казахстана.

Поздравляем всех казахстанцев с этим замечательным праздником. Пусть наша столица процветает, а жизнь каждой семьи будет наполнена радостью, благополучием и уверенностью в завтрашнем дне», - поделились организаторы.

К слову, в регионе в канун Дня рождения столицы проведено порядка 1000 мероприятий, среди них открытие социальных объектов, различные акции, конкурсы, выставки, викторины, челленджи в онлайн-формате.