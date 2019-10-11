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Челлендж #НЕДАВАЙВЗЯТКИ запустили в Казахстане

11 Октября 2019 10:54
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Челлендж #НЕДАВАЙВЗЯТКИ запустили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционнная служба запускает общереспубликанский челлендж #НЕДАВАЙВЗЯТКИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Запуская челлендж мы призываем граждан не давать взятки государственным служащим. Проявлять нетерпимость к проявлениям коррупции – долг каждаго из нас», – говорится в сообщении ведомства.

Как напомнили в Антикоррупционной службе, за дачу взятки предусмотрена уголовная ответственность.

«За дачу взятки лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций (367 статья Уголовного кодекса РК), с начала текущего года 218 лиц были привлечены к ответственности. Из них 107 лиц были осуждены. Лишение свободы от 1 года до 7 лет - 9 человек, ограничение свободы от 1 года до 5 лет - 5 человек, к штрафам приговорены - 93 человека. Сумма штрафов варьируется от 10 тыс. тг до 60 млн. в зависимости от тяжести правонарушения. Общая сумма штрафов составляет 429,6 млн. Средняя сумма - 4, млн. тг. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении него имело место вымогательство взятки со стороны лица, указанного в части первой статьи 366 Уголовного Кодекса, или если это лицо добровольно сообщило правоохранительному или специальному государственному органу о даче взятки», - сообщили в ведомстве.

В Антикоррупционной службе функционирует постоянно действующий Call-center 1424.

Антикоррупционный челлендж будет распространяться через социальные сети посредством социальных видеороликов и различных мероприятий.

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Ключевые слова: Борьба с преступностью, Общество,
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