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Челлендж доброты запустили в Жезказгане

9 Февраля 2022 18:30
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Челлендж доброты запустили в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В Жезказгане общественники, волонтёры и неравнодушные жители запустили необычный челлендж. Они обеспечивают горячим чаем и питанием работников коммунальных служб, которые занимаются уборкой снега на улицах города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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На дорогах Жезказгана задействовали автогрейдер, снегопогрузчик, три щётки КамАЗа, четыре самосвала, два фронтальных погрузчика и 27 дорожных рабочих.

«Этот челлендж направлен на пропаганду доброты. Работники коммунальных служб зимой и летом трудятся во благо нашего города. Летом очищают улицы от мусора, зимой – от снега. У них небольшие зарплаты, но, несмотря на это, они любят наш город и с усердием выполняют свои обязанности в любую погоду. Я перенял эстафету от известных горожан Эльвиры Алпанбаевой, Турсынай Ибадатовой и Лауры Байдосовой», – сказал депутат городского маслихата Мурат Борибаев.

Также общественники и депутаты помогают продовольственными корзинами малообеспеченным семьям. Они призывают всех неравнодушных жителей поддержать их инициативу и оказать посильную помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.


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#Карагандинская область   #Общество  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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