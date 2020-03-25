Челлендж добра: в Актобе бесплатно розданы медицинские маски, шапки, халаты

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Благотворительную акцию #ЧелленджДобра запустили в Актобе. Средства индивидуальной защиты были бесплатно переданы пенсионерам, социально незащищенным слоям населения и медикам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первой эстафету приняла фабрика «ПО Глобал-спецодежда» в городе Актобе. Компания провела адресную раздачу масок собственного производства и передала эстафету дизайнерам из города Тараз.

Директор ТОО «ПО Глобал-спецодежда» Надежда Шабаева является членом Совета деловых женщин Актюбинской области и активно поддерживает социальные и благотворительные мероприятия особенно в это непростое время.

«Акция призвана поддержать и обеспечить дополнительным количеством средств индивидуальной защиты людей пенсионного возраста, социально незащищенные слои населения, а также медицинские учреждения, где проводится карантин. Тем самым мы хотим позаботиться о тех казахстанцах, которые больше всего подвержены риску заражения», - говорит Н. Шабаева.

В целом, в рамках акции планируется передать 600 медицинских шапок, 500 масок, 100 защитных комбинезонов, 200 защитных очков, 100 медицинских халатов, а также хозяйственное мыло и полотенца. Всего компания выделила на борьбу с коронавирусом 1,5 млн тенге.