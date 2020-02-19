Челлендж «Біз біргеміз» объединил более 50 тысяч астанчан

НУР - СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инициатива волонтеров Нур-Султана «Біз біргеміз» быстро набрала популярность среди жителей столицы. Все большее количество горожан активно очищают от снега территорию города и выкладывают в социальных сетях видео и фотографии под хештегом #Бізбіргеміз. За это время только силами активной молодежи оказана помощь в очистке от снега и наледи более 100 семьям, большей частью проживающим на городских окраинах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного управления по делам общественного развития.

По словам председателя штаба волонтеров столицы Чингиза Тлеулина, челлендж «Біз біргеміз» помимо помощи коммунальным службам города дал мощный импульс развитию волонтерского движения в республике.

«Идея челленджа возникла у нас после обильных и затяжных снегопадов, которые накрыли столицу. Последствия обильных осадков коммунальщики устраняли в круглосуточном режиме, но было очевидно, что добровольная помощь горожан не будет для них лишней. К нашему движению подключились все молодежные объединения, некоторые организации и вузы города: РОО «Альянс студентов Казахстана», РОО детско-юношеское военно-патриотическое движение «Жас сарбаз», ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана», «Медицинский университет Астана», сотрудники Управления архитектуры и градостроительства, МК «Жас Отан». Нас радует, что к челленджу «Біз біргеміз» массово присоединяются неравнодушные горожане, передавая друг-другу эстафету добра»,- отметил Чингиз Тлеулин.

В настоящее время волонтеры продолжают помогать с уборкой и вывозом снега жителям столицы, нуждающимся в заботе. Хоть по календарю уже близок конец зимы, однако февраль тоже не дает расслабиться. К примеру, по данным синоптиков в ночь с 18 на 19 февраля выпала полумесячная норма осадков – 7 мм за ночь. С начала февраля количество выпавших осадков уже составляет 33 мм. Тем не менее, весна не за горами, поэтому вопросы вывоза снега из города обретают еще большую актуальность. Ведь неубранный снег, растаяв, может стать причиной подтопления паводкоопасных участков Нур-Султана в весеннее время. Учитывая данный фактор, городские коммунальные службы стараются не только не сбавить, но и нарастить темп очистки территории столицы от снега и наледи. Ощутимую помощь в этом деле им оказывают волонтеры, которые постоянно заботятся о горожанах, не имеющих возможности самостоятельно убрать и вывезти снег на полигоны. Данные мероприятия, проводимые столичными добровольцами, позволяют в большой степени минимизировать именно локальные подтопления.