Чек-апы для сельского населения внедряются в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На расширенном заседании коллегии Министерства здравоохранения РК глава ведомства Ажар Гиният сообщила о расширении перечня профилактических осмотров для сельских жителей и детей в Казахстане. Министр отметила особую важность охвата профилактическим осмотрами сельского населения страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«В настоящее время проводится работа по формированию пакетов профилактических осмотров взрослого населения исходя из трех основных возрастных групп: 18-29 лет; 30-44 лет; 45-65 лет», - информировала А.Гиният.

Она уточнила, что сегодня ведутся расчеты объемов требуемых диагностических услуг для определенных возрастных групп и, соответственно, необходимых финансовых средств.

«Сегодня всем известно, что между населением города и села произошел дисбаланс в доступности профилактических осмотров. В этой связи в текущем году планируется внедрение пакетов профилактических осмотров для сельского населения, в том числе на первом этапе на базе сельских медицинских пунктов», - отметила Ажар Гиният.

Кроме того, Министерство здравоохранения РК намерено сосредоточить усилия на профилактике заболеваний детского контингента.

«В рамках реализации мероприятий по защите здоровья детей министерством будет уделено особое внимание профилактике, т.к. именно в детском возрасте закладываются основы здоровья и предпосылки будущих болезней взрослого населения. В этой связи будут расширены пакеты профилактических осмотров детского населения с учетом текущего объема проводимых исследований», - сообщила глава Минздрава.

В настоящее время проводится работа по окончательному формированию пакетов, внесения изменений в НПА и соответствующие расчеты по финансированию профилактических осмотров.

Помимо этого, в рамках совершенствования школьной медицины будет внедрен новый стандарт, что позволит систематизировать подходы к профосмотрам школьников и усилить раннее выявление заболеваний ЖКТ, опорно-двигательного аппарата, зрения и др.