Чехия экстрадировала в США криминального авторитета из Грузии

Чешские власти экстрадировали в США задержанного в республике в январе 2023 года выходца из Азербайджана, криминального авторитета, гражданина Грузии Полада Омарова. Об этом говорится в письменном заявлении министра юстиции - генерального прокурора США Меррика Гарленда, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

По его словам, власти США предъявили обвинения троим лицам в заговоре с целью убийства гражданина США, который давно привлекал внимание правительства Ирана.

— На момент предъявления обвинений двое из них находились под стражей в США, и мы заявили, что длинная рука закона найдет и привлечет к ответственности тех, кто стремится угрожать, заставлять молчать или причинять вред американским гражданам. Сегодня мы именно это и сделали. Третий обвиняемый, Полад Омаров, был экстрадирован в США для предъявления обвинений в попытке убийства на американской территории журналиста, писателя и правозащитника, гражданина США иранского происхождения, — отметил министр, поблагодарив чешских коллег.

Процесс экстрадиции Омарова начался в июле 2023 года, когда он был задержан в Чехии по международному ордеру на арест и находился под стражей с тех пор. После его задержания стало известно, что американская прокуратура также обвинила троих криминальных авторитетов из Восточной Европы, связанных с властями Ирана, в подготовке убийства живущей в США иранской журналистки и правозащитницы Масих Алинеджад.