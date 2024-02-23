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    21:57, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Чехия экстрадировала в США криминального авторитета из Грузии

    финпирамида
    Фото: агентство Kazinform

    Чешские власти экстрадировали в США задержанного в республике в январе 2023 года выходца из Азербайджана, криминального авторитета, гражданина Грузии Полада Омарова. Об этом говорится в письменном заявлении министра юстиции - генерального прокурора США Меррика Гарленда, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    По его словам, власти США предъявили обвинения троим лицам в заговоре с целью убийства гражданина США, который давно привлекал внимание правительства Ирана.

    — На момент предъявления обвинений двое из них находились под стражей в США, и мы заявили, что длинная рука закона найдет и привлечет к ответственности тех, кто стремится угрожать, заставлять молчать или причинять вред американским гражданам. Сегодня мы именно это и сделали. Третий обвиняемый, Полад Омаров, был экстрадирован в США для предъявления обвинений в попытке убийства на американской территории журналиста, писателя и правозащитника, гражданина США иранского происхождения, — отметил министр, поблагодарив чешских коллег.

    Процесс экстрадиции Омарова начался в июле 2023 года, когда он был задержан в Чехии по международному ордеру на арест и находился под стражей с тех пор. После его задержания стало известно, что американская прокуратура также обвинила троих криминальных авторитетов из Восточной Европы, связанных с властями Ирана, в подготовке убийства живущей в США иранской журналистки и правозащитницы Масих Алинеджад.

    Теги:
    Чехия Журналист Грузия Криминал Иран Убийство Задержания
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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