Чего ждут заключенные казахстанских женских колоний

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уполномоченный по правам человека РК Эльвира Азимова посетила женскую колонию в поселке Жаугашты и озвучила ожидания заключенных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Помимо стандартных обсуждений, очень многих женщин, которые отбывают здесь наказание, интересовал вопрос именно на какой стадии рассмотрение вопроса об амнистии. Как вы знаете, Президент РК объявил такую кампанию, такая кампания проводится обычно в странах, принимается отдельный закон. То есть, в отношении тех граждан, которые показали своим поведением, трудом, что у них нет риска конфликта с законом, которые добросовестно отбыли срок, они могут быть освобождены досрочно», - напомнила Эльвира Азимова в интервью после обхода.

По ее словам, амнистию ждут все.

«Все в ожидании этого закона, в настоящее время он находится в Парламенте. Второй вопрос: Президент РК недавно издал Указ о передаче медицины из ведения УИС МВД в ведение Минздрава. Этот вопрос между госорганами обсуждался больше 10 лет. Такое кардинальное решение принято, более того, я скажу, оно соответствует международным стандартам в области прав человека. МВД, в свою очередь, уже подготовили проект закона», - отметила спикер.

«Здесь важно участие Минздрава, надеюсь МЗ примет должные меры и участие в этом вопросе, потому что медики системы УИС имеют большой опыт работы именно по обслуживанию, медобслуживанию. (…) Ожидается, что уже со следующего года будет осуществлена поэтапная передача медицины в ведение Минздрава», - заключила Э. Азимова.