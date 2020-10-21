Чего ждут в КИСИ от парламентских выборов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель отдела КИСИ при Президенте РК Асель Назарбетова прокомментировала обращение Главы государства касательно предстоящих парламентских выборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это очередные парламентские выборы, которых все ждали и к которым готовились. Наша политическая система подошла к этому на достаточно подготовленном уровне. Последние парламентские выборы проходили в 2016 году, в марте истекает срок полномочий нынешнего состава Парламента. Соответственно, за 5 месяцев до этого объявлена дата выборов Мажилиса. Сами выборы запланированы на 10 января, они будут проходить в соответствии со всеми нормами и статьями конституционного Закона о выборах РК», - сказала Асель Назарбетова в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

Она напомнила о последних изменениях к этому закону.

«Как мы знаем, в мае были приняты дополнения к этому закону, где определена 30-процентная квота для женщин и молодежи. Данная процедура была апробирована во время праймериз партии Nur Otan, как мы смогли увидеть, была достаточно высокая активность участия женщин и молодежи. Это говорит о том, что общество положительно восприняло эти дополнения, и о том, что оно готово активно участвовать в общественной и политической жизни страны. Например, 29% от зарегистрированных участников праймериз была молодежь до 35 лет. Это наглядно демонстрирует тот факт, что у нас молодежь уже достаточно зрелая, которая сформировалась в годы Независимости, в новых условиях», - отметила спикер.

А. Назарбетова также поделилась своими ожиданиями от предстоящих выборов.

«Молодежь имеет достаточно высокое образование и свои амбициозные цели, нацеленные на улучшение качества жизни в стране, а также развития страны и политической системы, и экономического роста. Молодежь готова участвовать в реализации задач, которые ставит государство. Думаю, предстоящие парламентские выборы станут демонстрацией того, что на нашей политической арене появятся новые лица и новые лидеры общественного мнения. И они будут представлять, возможно, больше молодежную часть населения нашей страны. Это говорит о грядущих переменах, и мы надеемся, что будут конструктивные изменения в нашей страны», - заключила представитель КИСИ.