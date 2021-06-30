Чего ждать от выборов сельских акимов, рассказали в КИСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Казахского института стратегических исследований Зарема Шаукенова поделилась ожиданиями от предстоящих выборов акимов сельских округов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прямые выборы сельских акимов являются закономерным шагом на пути развития институтов местного самоуправления в Казахстане. Согласно разрабатываемым поправкам Министерством национальной экономики для увеличения доходных источников бюджета местного самоуправления предлагается передать на IV уровень бюджета дополнительно 4 вида налогов и платежей – это единый земельный налог, плата за аренду, пользование или продажу участков. Сельские акимы таким образом получат не только управленческую, но и финансовую самостоятельность по отдельным вопросам распределения местного бюджета», - сказала Зарема Шаукенова в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

«А это, в свою очередь, позволит повысить эффективность деятельности акимов в принятии ими решений по целому ряду таких жизненно важных вопросов на селе как водоснабжение, содержание дорог, благоустройство и т.д. При этом ответственность перед избирателями избранных акимов становится главным фактором личной мотивации и большим ожиданием повышения эффективности их деятельности», - добавила она.

По мнению директора КИСИ, прозрачности выборов сельских акимов будет способствовать наше выборное законодательство, согласно которому избирательное право предоставлено всем гражданам Республики, достигшим 18-летнего возраста вне зависимости от их происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, или любых иных обстоятельств.

«Таким образом, все совершеннолетние казахстанцы, проживающие в сельских территориях страны 25 июля 2021 года получат возможность на свободное волеизъявление посредством поддержки того или иного кандидата в акимы (за исключением лиц указанных в законе о Выборах РК – это граждане, признанные судом недееспособными либо содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда). На ход предстоящих выборов, безусловно, окажет влияние накопленный нами опыт проведения электоральных кампаний и избирательных процедур», - отметила спикер.

По ее словам, в Казахстане за годы Независимости сформировалась культура активного участия в президентских и парламентских выборах, а также выборах в местные представительные органы – маслихаты.

«Казахстанцы, особенно жители сельских местностей, активно пользуются своим избирательным правом, как в сам день голосования, демонстрируя обычно высокую явку на избирательные участки, так и в процессе самой избирательной кампании, участвуя во встречах кандидатов, их штабов с избирателями, в различных акциях, мероприятиях, следя за новостями в средствах массовой информации, в последнее время в социальных сетях. Отдельно стоит отметить развитие института наблюдения за выборами. Наблюдатели от политических партий, кандидатов на выборные позиции и общественных организаций также обеспечивают прозрачность и легитимность выборов. В настоящее время в регионах страны проходят семинары и тренинги для членов территориальных и участковых избирательных комиссий. Проведение обучающих курсов для членов ТИК и УИК позволят повысить компетенцию лиц, задействованных в организации выборов и обеспечить высокий уровень проведения, прозрачность выборов сельских акимов», - заключила З. Шаукенова.

Напомним, 13 апреля в Мажилисе Парламента РК состоялась презентация проекта Конституционного закона с поправками в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан».

15 января Глава государства заявил, что после выборов акимов сельских округов можно будет перейти к выборам акимов сел. Также сообщалось, что 836 акимов будут избираться прямым голосованием в Казахстане.