Чего ждать от выборов сельских акимов, рассказали в КИСИ
«Прямые выборы сельских акимов являются закономерным шагом на пути развития институтов местного самоуправления в Казахстане. Согласно разрабатываемым поправкам Министерством национальной экономики для увеличения доходных источников бюджета местного самоуправления предлагается передать на IV уровень бюджета дополнительно 4 вида налогов и платежей – это единый земельный налог, плата за аренду, пользование или продажу участков. Сельские акимы таким образом получат не только управленческую, но и финансовую самостоятельность по отдельным вопросам распределения местного бюджета», - сказала Зарема Шаукенова в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».
«А это, в свою очередь, позволит повысить эффективность деятельности акимов в принятии ими решений по целому ряду таких жизненно важных вопросов на селе как водоснабжение, содержание дорог, благоустройство и т.д. При этом ответственность перед избирателями избранных акимов становится главным фактором личной мотивации и большим ожиданием повышения эффективности их деятельности», - добавила она.
По мнению директора КИСИ, прозрачности выборов сельских акимов будет способствовать наше выборное законодательство, согласно которому избирательное право предоставлено всем гражданам Республики, достигшим 18-летнего возраста вне зависимости от их происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, или любых иных обстоятельств.
«Таким образом, все совершеннолетние казахстанцы, проживающие в сельских территориях страны 25 июля 2021 года получат возможность на свободное волеизъявление посредством поддержки того или иного кандидата в акимы (за исключением лиц указанных в законе о Выборах РК – это граждане, признанные судом недееспособными либо содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда). На ход предстоящих выборов, безусловно, окажет влияние накопленный нами опыт проведения электоральных кампаний и избирательных процедур», - отметила спикер.
По ее словам, в Казахстане за годы Независимости сформировалась культура активного участия в президентских и парламентских выборах, а также выборах в местные представительные органы – маслихаты.
«Казахстанцы, особенно жители сельских местностей, активно пользуются своим избирательным правом, как в сам день голосования, демонстрируя обычно высокую явку на избирательные участки, так и в процессе самой избирательной кампании, участвуя во встречах кандидатов, их штабов с избирателями, в различных акциях, мероприятиях, следя за новостями в средствах массовой информации, в последнее время в социальных сетях. Отдельно стоит отметить развитие института наблюдения за выборами. Наблюдатели от политических партий, кандидатов на выборные позиции и общественных организаций также обеспечивают прозрачность и легитимность выборов. В настоящее время в регионах страны проходят семинары и тренинги для членов территориальных и участковых избирательных комиссий. Проведение обучающих курсов для членов ТИК и УИК позволят повысить компетенцию лиц, задействованных в организации выборов и обеспечить высокий уровень проведения, прозрачность выборов сельских акимов», - заключила З. Шаукенова.
Напомним, 13 апреля в Мажилисе Парламента РК состоялась презентация проекта Конституционного закона с поправками в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан».
15 января Глава государства заявил, что после выборов акимов сельских округов можно будет перейти к выборам акимов сел. Также сообщалось, что 836 акимов будут избираться прямым голосованием в Казахстане.