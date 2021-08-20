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Чего ждать казахстанцам после реализации новой концепции местного самоуправления

20 Августа 2021 10:52
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Чего ждать казахстанцам после реализации новой концепции местного самоуправления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель отдела социально-политических исследований КИСИ при Президенте РК Индира Рыстина поделилась мнением с корреспондентом МИА «Казинформ» по поводу того, чего ждать казахстанцам после реализации новой концепции местного самоуправления. По словам эксперта, основная задача новой Концепции направлена на раскрытие гражданского потенциала общества.

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- Впервые в истории страны 25 июля прошли прямые выборы сельских акимов. Как вы думаете, в чем преимущества введения прямого выбора акимов?

- Почти у каждого жителя появится возможность самому избираться руководителем сообщества, к которому он принадлежит. Если мы посмотрим первый опыт проведения выборной кампании акимов сел, которые прошли 25 июля текущего года, то сможем отметить очень высокий уровень конкуренции среди кандидатов. Почти во всех населенных пунктах конкуренция составляла 3 человека на место, в некоторых округах за мандат боролись 6-7 кандидатов.

- Каким образом жители смогут контролировать работу избранного ими акима и смогут ли влиять на его работу, если он, по их мнению, не справляется?

- Сельчане получают возможность участия в обсуждении актуальных проблем сельских территорий и требовать от акимов исполнения предвыборных обещаний. В целом, проведение прямых выборов сельских акимов будет способствовать повышению ответственности управленцев на местах, а также усилению роли местных сообществ. В целях стимулирования гражданской активности предусматривается прямое участие жителей в принятии решений по наиболее важным вопросам местного значения. В частности, это вопросы изменения статуса, наименования и границ населённых пунктов, определение приоритетных задач местного сообщества.

Будет сформирован сельский представительный орган – «Кеңес». Кеңесу будут переданы полномочия по утверждению и контролю за исполнением плана развития местного сообщества и бюджета, регулированию размеров налоговых ставок на сельском уровне, а также вопросам благоустройства сёл. Через Кеңес жители смогут выразить недоверие в отношении акима депутатами маслихата, который они отправят в виде вотума недоверия акиму села вышестоящему акиму.

- Каким образом прямые выборы акимов повлияют на политическую ситуацию в Казахстане?

- Внедрение практики прямых выборов сельских акимов окажет позитивное влияние на социально-экономическое развитие сельских территорий. Во-первых, открытая и конкурентная борьба среди кандидатов в акимы позволит выявить наиболее компетентных и профессиональных руководителей, знающих специфику местных проблем и способных найти ключ к их решениям. Во-вторых, избранные акимы будут лично заинтересованы в исполнении своих предвыборных обещаний, налаживании коммуникаций с местным сообществом, а также привлечении необходимых инвестиций в село для развития агросектора, туризма и других направлений. В этом контексте, индикатором эффективности деятельности акимов будет последующий уровень электоральной поддержки. Акимы, сумевшие продемонстрировать успешный менеджмент, будут иметь высокие шансы на победу в очередных выборах.

- Чего ждать казахстанцам после реализации новой концепции местного самоуправления?

- Основная задача новой Концепции направлена на раскрытие гражданского потенциала общества. Привить ценности политической культуры и принятие активного участия в жизни страны в целом и своего населенного пункта в частности. Не бывает государства без гражданина. Каждый гражданин страны должен это понимать. Но данное понимание не должно сводиться к потребительскому отношению, а должно проявляться в личном участии - участие в жизни своего села, города, района. Государство обеспечивает равный доступ граждан к государственным услугам и социальным благам, предусматриваются меры по совершенствованию административно-территориального устройства страны.

- Спасибо за беседу!


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#Регионы   #Общество   #Выборы акимов  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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