Чего стоит ожидать от Консультативной встречи глав Центральной Азии, рассказал узбекский эксперт

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Какие результаты стоит ожидать от Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, рассказал руководитель негосударственного научно-образовательного учреждения «Билим карвони» Фарход Толипов собственному корреспонденту МИА «Казинформ.

«После многолетнего перерыва, в прошлом году главы государств ЦА встретились в рамках первой Консультативной встречи в казахстанской столице, что уже само по себе является прорывным событием, потому, что начиная с 2005-2006 годов все региональные интеграционные процессы были заморожены. Однако данная встреча все-таки носит консультативный характер, она предназначена для общего диалога и обмена мнениями по накопившимся региональным вопросам», - отметил Ф.Толипов.

Эксперт полагает, что уже назрела необходимость запуска процесса институционализации центральноазиатского диалога, то есть перейти с формата консультативных встреч на полноценные официальные саммиты.

«По определению консультативные встречи должны эволюционировать. В этом плане хотелось, чтобы руководители стран Центральной Азии рассмотрели вопрос о возобновлении деятельности Центрально-Азиатского сотрудничества (ЦАС), которое было приостановлено в 2005 году. По моему мнению, возобновление подобной структуры было бы стратегически важным шагом для всех стран региона», - добавил он.

Напомним, что первая Консультативная встреча глав стран Центральной Азии прошла в столице Казахстана в марте 2018 года. Вторая встреча запланирована 29 ноября этого года в Ташкенте. Ранее была о звучена повестка Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в столице Узбекистана.