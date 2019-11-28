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вчера 17:04
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Чего стоит ожидать от Консультативной встречи глав Центральной Азии, рассказал узбекский эксперт
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Какие результаты стоит ожидать от Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, рассказал руководитель негосударственного научно-образовательного учреждения «Билим карвони» Фарход Толипов собственному корреспонденту МИА «Казинформ.
«После многолетнего перерыва, в прошлом году главы государств ЦА встретились в рамках первой Консультативной встречи в казахстанской столице, что уже само по себе является прорывным событием, потому, что начиная с 2005-2006 годов все региональные интеграционные процессы были заморожены. Однако данная встреча все-таки носит консультативный характер, она предназначена для общего диалога и обмена мнениями по накопившимся региональным вопросам», - отметил Ф.Толипов.
Эксперт полагает, что уже назрела необходимость запуска процесса институционализации центральноазиатского диалога, то есть перейти с формата консультативных встреч на полноценные официальные саммиты.
«По определению консультативные встречи должны эволюционировать. В этом плане хотелось, чтобы руководители стран Центральной Азии рассмотрели вопрос о возобновлении деятельности Центрально-Азиатского сотрудничества (ЦАС), которое было приостановлено в 2005 году. По моему мнению, возобновление подобной структуры было бы стратегически важным шагом для всех стран региона», - добавил он.
Напомним, что первая Консультативная встреча глав стран Центральной Азии прошла в столице Казахстана в марте 2018 года. Вторая встреча запланирована 29 ноября этого года в Ташкенте. Ранее была о звучена повестка Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в столице Узбекистана.
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