Чего ожидать от Административного процедурно-процессуального кодекса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чего стоит ожидать от Административного процедурно-процессуального кодекса РК, рассказал судья Верховного суда РК Аслан Тукиев. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 июля 2021 года вводится в действие Административный процедурно-процессуальный кодекс. Кодекс призван регулировать публично-правовые споры, связанные со случаями, когда физическое или юридическое лицо не согласно с тем или иным решением государственного органа или иной организации, которые так или иначе через нормативно-правовые акты наделены властными полномочиями. Речь идет не только о властных полномочиях, но и об иерархии или подчинении, которые истекают из нормативно-правового акта», - пояснил Аслан Тукиев.

По его словам, правовые споры были и раньше, но до сих пор они регулируются гражданско-процессуальным законодательством.

«Это законодательство, основная цель которого - регулирование вопросов, связанных с частноправовыми спорами. То есть, когда один человек судится с другим человеком. Например, они не могут разделить земельный участок или любые другие случаи, которые затрагивают их интересы. В этой общей массе по общим правилам, к сожалению, до сегодняшнего времени рассматривались и публично-правовые споры. Их порядка чуть 30 тысяч. Они также рассматривались правилом гражданско-процессуального законодательства. Они тонули в этой общей массе, потому что их в десятки раз меньше. Представьте ситуацию, когда человек судится с министерством. Министерство, являясь ответчиком, находится в более выигрышном положении. В его руках все ресурсы бюрократического аппарата, человеческих ресурсов намного больше. Естественно они выигрывают намного чаще», - отметил Аслан Тукиев.

Согласно приведенному примеру судьи, на каждые 85 дел, выигранных государственным органом, приходится всего лишь 15, которое выиграло частное лицо.

«Это мы смотрим на количество поданных обращений, а не на количество принятых решений. Это соотношение говорит о том, каковы шансы выиграть против государственного органа. Конечно же, эта ситуация не могла продолжаться таким образом и дальше. Потому как у всех было понимание, что с этим неравенством нужно что-то делать. Во всем мире этот вопрос решен через так называемый Институт административной юстиции. Он призван нивелировать слабость граждан перед государственными органами. Фактически если отбросить правовую терминологию, мы говорим о том, что судья уже руководствуясь законом, помогает истцам добиваться истинной по их делам споров против государственных органов. Фактически это очень справедливое и добросовестное отношение к спору», - считает А.Тукиев.

По его словам, суд помогая истцу, добивается комплексной цели. Эта цель заключается в том, что она понуждает государственные органы должным образом выполнять свои функциональные обязанности.

«Если отказ в обращении был законным, естественно государственному органу не о чем переживать. Суд примет такой отказ. Но если отказ будет незаконным, то суд отменит этот отказ. В этом смысле содействие стороне истца в достижении такого результата будет считаться распространенной, нормальной, цивилизованной практикой, призванной уровнять неравенства», - добавил судья Верховного суда РК Аслан Тукиев.

Напомним, 29 июня 2020 года Главой государства подписан Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. Он вводится в действие с 1 июля 2021 года.