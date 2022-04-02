Чего не хватает столице и что нужно изменить в облике города - мнение горожан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Город Нур-Султан – стремительно развивающаяся молодая столица Независимого Казахстана, где левый берег отражает динамично развивающийся современный город, а правый берег хранит в себе воспоминания столетий и отражает старинный архитектурный облик целинного городка. Корреспонденты МИА «Казинформ» попытались узнать у жителей и гостей столицы, чего не хватает городу и что нужно изменить в облике Нур-Султана.

- Нашему городу не хватает комфорта, деревьев. Летом очень солнечно, нет тени. Нет локаций, где люди смогут культурно отдохнуть. Я понимаю, что много парков, но неудобно. У нас есть Ботанический сад, он огорожен заборами из-за ЛРТ. Я живу напротив него и не могу никак попасть туда из-за заборов. Мне приходится обходить километр с одной стороны или с другой. Надо убрать эти столбы. Надо сажать больше деревьев и перестать уничтожать Талдыколь. Нужно больше тянуться к природе, чем к многоэтажкам и неуместным застройкам.

- Сервис в ресторанах во время пандемии хромал. Что касается насаждений, мне кажется, нужно больше деревьев для столицы. Я бы внедрила уроки культуры в школах: не нужно ломать деревья, мусорить, необходимо убираться за собой. Мы все-таки столица. Очень много молодежи, которая бросает окурки, ломает. В наше время, конечно же, велась такая практика. Мы субботники устраивали. У нас всегда проводились классные часы, нас призывали к этому.

Акбота:

- Мне кажется, городу необходимо пространство для молодежи. Они не только должны учиться, но и развлекаться. Я не знаю, куда сводить своих детей: только кино и покушать. Вот и все. Кружки вроде есть, а вроде бы нет. Потому что людей много, а кружков мало. Мне хочется, чтобы наши дети развивались.

- В городе нужно уделять особое внимание чистоте. На улице столько мусора. Это касается и очистки мусора, и снега. Мне кажется, у людей не привито чувство культуры. Каждый должен начинать с себя: чистить свою территорию, держать в порядке свой двор. Своим детям всегда напоминаю о базовых правилах поведения на улице: не харкаться, не мусорить.

-Я приехала из Украины, проживаю здесь уже больше 8 лет. Считаю, что все замечательно в Нур-Султане и в Казахстане! Жить можно, работать есть где, люди хорошие и отзывчивые. Живите, растите и развивайтесь! Никуда не нужно выезжать. Нужно оставаться, жить здесь и развиваться, и получать удовольствие от жизни! Конечно же, есть некоторые отличия в обслуживании, тем не менее, если хорошо поискать, есть приличные заведения, где можно встретить хороших людей. Мы не можем судить объективно, мы можем судить только субъективно. На том этапе развития, на котором мы сейчас находимся, считаю, что делается достаточно для города, людей. Даже если посчитать, сколько построено и введено в эксплуатацию школ в этом году. Конечно же, за рождаемостью не поспевают, но это уже личное дело каждого. Женщины в возрасте моей мамы говорят о том, что как нам повезло, что мы живем в Казахстане, какие вы молодцы, какой ваш Президент молодец!

- Я тоже считаю, что нужно уделять внимание чистоте города. Начинается паводковый период. Кругом грязь, снег уже тает. Мне кажется, администрации города нужно взять этот вопрос под контроль. Недавно пролежал в больнице. Мне понравилось, как за мной ухаживали и лечили. Был госпитализирован в отделение спортивной травмы. Сейчас со мной все хорошо.

- У нас больше сажают елки, нежели лиственные деревья. Елки тени не дают и некрасиво. Зимой и летом одним цветом. Хотелось бы, чтобы сажали не только березы и ели. Даже элементарно, если привести в пример Ботанический сад. Они посадили деревья, но за ними не ухаживают. Сколько миллиардов выделяется, а ухода нет за растениями. Как парк был голым, так он и стоит. Уже грустновато. Мы приехали из Алматы. В первые годы нам казалось, что в столице грубое отношение, сервис хромает по сравнению с Алматы. Сейчас живем уже больше 10 лет, то ли сами привыкли, то ли сами стали такими жесткими, или давно в Алматы не были. Более-менее сгладилось.

- Я многодетная мама. В столице только во Дворце школьников есть различные кружки для детей из многодетных семей. А на левом берегу столицы таких бесплатных Дворцов нет. Я живу в районе аэропорта. Мне приходится на пересадке привозить детей во Дворец школьников.

- Хорошего управленца не хватает нашему городу. Хочется больше мест для развлечений, спортивных в том числе. Может быть, нужно соорудить что-то наподобие горнолыжки. Понятно, что в столице нет гор. Но в Дубае же строят. Что-то можно соорудить. Какой должен быть сервис? Хотя бы обслуживание города должно быть хорошее. У нас элементарно снег плохо чистят. Не хватает людского менталитета, у нас харкают, насваи плюют.