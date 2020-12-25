Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Павлодарская область

Чего хотят павлодарцы. Программа для всех

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Декабря 2020, 11:06
Чего хотят павлодарцы. Программа для всех

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Поддержки для павлодарских предприятий, работающих в сфере обрабатывающей промышленности, будет добиваться партия «Nur Otan». Об этом сообщил кандидат в депутаты городского маслихата Ерканат Абенов, передает МИА «Казинформ».

На днях партийцы встретились с заводчанами. Чтобы надолго не отвлекать людей от работы, встречу с трудовым коллективом сталеплавильного цеха АО «KSP-Steel» и работниками «Казахстанского электролизного завода» провели в ZOOM.

Кандидат в депутаты Нургуль Айгожина рассказала о системном подходе к решению жилищного вопроса, а Вячеслав Кнутас - об экологизации производства и создании новых рабочих мест.

«Партия «Nur Otan» будет добиваться повышения минимальной заработной платы и снижения уровня безработицы», - подчеркнул кандидат в депутаты павлодарского городского маслихата Вячеслав Кнутас. Также он добавил, что будет проведена работа с мелкими и крупными объектами бизнеса. Предприятия получат определенную поддержку. Все это для того, чтобы сделать регион менее импортозависимым и более экономически устойчивым.

Кымбат Матай – тоже кандидат в депутаты. Она логопед, работает с детьми, выступает за внедрение в павлодарских школах инклюзивного образования и создание в городе безбарьерной среды.

«Я выбираю «Nur Otan» потому, что партия предлагает конкретные шаги по поддержке людей с особыми потребностями, - заявила Кымбат Матай. – Согласно предвыборной программе, к 2025 году будет увеличено число реабилитационных центров, где дети и взрослые с особыми потребностями смогут бесплатно получить необходимую помощь. Чтобы людям с инвалидностью было проще устроиться на работу, будет составлен «Атлас профессий». Будет упрощен процесс установления группы инвалидности».

«Я ранее возглавлял филиал Фонда «Даму», и могу сказать, что ваше предприятие пользуется льготами от государства. Это позволяет производить модернизацию, создавать новые рабочие места», - обратился к заводчанам кандидат в депутаты городского маслихата Ерканат Абенов.

Габит Хафиз и Михаил Желнов обратили внимание на проблемы работающей молодежи. Кандидат в депутаты гормаслихата Алия Аскарова рассказала о продвижении и поддержке социального предпринимательства.

«Чего хочет наша молодежь? Получить качественное образование по доступной цене, после вуза или колледжа устроиться на достойную работу, приобрести жилье. В программе нашей партии выделены все эти моменты. Мы будем работать над тем, чтобы образование стало более доступным, будем добиваться увеличения темпов строительства, выделения жилищных сертификатов», - рассказал Михаил Желнов.

photo


Также он сообщил: к 2025 году будет вдвое увеличено количество грантов для поступающих в вузы, обучение в колледжах по востребованным специальностям станет бесплатным, будет обновлена материально-техническая база учебных заведений, ежегодно будут выделяться гранты для молодых ученых.

«Как именно партия будет вести работу по улучшению качества образования? Из-за пандемии дети учатся дистанционно. Качество знаний падает», - поступил вопрос от одного из участников онлайн-встречи.

«Мы будем работать над тем, чтобы к 2025 году не осталось трехсменных школ. Сейчас такие есть. Проблему с нехваткой мест будет решена за счет строительства новых школ и строительства пристроек к действующим объектам образования. Улучшится оснащение школьных кабинетов, будет решена проблема некачественных учебников, педагогам значительно увеличат зарплату. Все это положительно отразится на процессе обучения, и все это отражено в нашей предвыборной программе», - сообщил Булат Жумадилов.

Сам он сотрудник ПГПУ и кандидат от партии «NUR OTAN». Уверен, что нужно больше внимания уделять экологическому воспитанию детей и подростков.

«По образованию я биолог-эколог, работаю в университете. Как специалисту, и как жителю Павлодара, мне небезразличны экологические проблемы нашего города, региона и страны в целом, - подчеркнул кандидат в депутаты. - Партией «Nur Otan» уже разрабатывается концепция постепенного перехода на зеленую экономику. Мы поднимаем вопросы, связанные с опустыниванием территорий, бесконтрольной вырубкой лесов, открыто говорим о проблемах рек и озер».

photo


Отметим, сегодня кандидаты от партии «NUR OTAN» готовы к открытому диалогу с населением. Встречи с горожанами – студентами, работниками промышленных предприятий, торговых домов, представителями интеллигенции – будут проводиться каждый день вплоть до самых выборов.

Выборы депутатов Мажилиса, областных и городских маслихатов состоятся 10 января 2021 года.

Павлодарский городской предвыборный штаб партии «Nur Otan».

Оплачено из средств Избирательного фонда города Павлодар Павлодарской области партии « Nur Otan»


Павлодарская область   Нур Отан   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами