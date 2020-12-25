Чего хотят павлодарцы. Программа для всех

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Поддержки для павлодарских предприятий, работающих в сфере обрабатывающей промышленности, будет добиваться партия «Nur Otan». Об этом сообщил кандидат в депутаты городского маслихата Ерканат Абенов, передает МИА «Казинформ».

На днях партийцы встретились с заводчанами. Чтобы надолго не отвлекать людей от работы, встречу с трудовым коллективом сталеплавильного цеха АО «KSP-Steel» и работниками «Казахстанского электролизного завода» провели в ZOOM.

Кандидат в депутаты Нургуль Айгожина рассказала о системном подходе к решению жилищного вопроса, а Вячеслав Кнутас - об экологизации производства и создании новых рабочих мест.

«Партия «Nur Otan» будет добиваться повышения минимальной заработной платы и снижения уровня безработицы», - подчеркнул кандидат в депутаты павлодарского городского маслихата Вячеслав Кнутас. Также он добавил, что будет проведена работа с мелкими и крупными объектами бизнеса. Предприятия получат определенную поддержку. Все это для того, чтобы сделать регион менее импортозависимым и более экономически устойчивым.

Кымбат Матай – тоже кандидат в депутаты. Она логопед, работает с детьми, выступает за внедрение в павлодарских школах инклюзивного образования и создание в городе безбарьерной среды.

«Я выбираю «Nur Otan» потому, что партия предлагает конкретные шаги по поддержке людей с особыми потребностями, - заявила Кымбат Матай. – Согласно предвыборной программе, к 2025 году будет увеличено число реабилитационных центров, где дети и взрослые с особыми потребностями смогут бесплатно получить необходимую помощь. Чтобы людям с инвалидностью было проще устроиться на работу, будет составлен «Атлас профессий». Будет упрощен процесс установления группы инвалидности».

«Я ранее возглавлял филиал Фонда «Даму», и могу сказать, что ваше предприятие пользуется льготами от государства. Это позволяет производить модернизацию, создавать новые рабочие места», - обратился к заводчанам кандидат в депутаты городского маслихата Ерканат Абенов.

Габит Хафиз и Михаил Желнов обратили внимание на проблемы работающей молодежи. Кандидат в депутаты гормаслихата Алия Аскарова рассказала о продвижении и поддержке социального предпринимательства.

«Чего хочет наша молодежь? Получить качественное образование по доступной цене, после вуза или колледжа устроиться на достойную работу, приобрести жилье. В программе нашей партии выделены все эти моменты. Мы будем работать над тем, чтобы образование стало более доступным, будем добиваться увеличения темпов строительства, выделения жилищных сертификатов», - рассказал Михаил Желнов.

Также он сообщил: к 2025 году будет вдвое увеличено количество грантов для поступающих в вузы, обучение в колледжах по востребованным специальностям станет бесплатным, будет обновлена материально-техническая база учебных заведений, ежегодно будут выделяться гранты для молодых ученых.

«Как именно партия будет вести работу по улучшению качества образования? Из-за пандемии дети учатся дистанционно. Качество знаний падает», - поступил вопрос от одного из участников онлайн-встречи.

«Мы будем работать над тем, чтобы к 2025 году не осталось трехсменных школ. Сейчас такие есть. Проблему с нехваткой мест будет решена за счет строительства новых школ и строительства пристроек к действующим объектам образования. Улучшится оснащение школьных кабинетов, будет решена проблема некачественных учебников, педагогам значительно увеличат зарплату. Все это положительно отразится на процессе обучения, и все это отражено в нашей предвыборной программе», - сообщил Булат Жумадилов.

Сам он сотрудник ПГПУ и кандидат от партии «NUR OTAN». Уверен, что нужно больше внимания уделять экологическому воспитанию детей и подростков.

«По образованию я биолог-эколог, работаю в университете. Как специалисту, и как жителю Павлодара, мне небезразличны экологические проблемы нашего города, региона и страны в целом, - подчеркнул кандидат в депутаты. - Партией «Nur Otan» уже разрабатывается концепция постепенного перехода на зеленую экономику. Мы поднимаем вопросы, связанные с опустыниванием территорий, бесконтрольной вырубкой лесов, открыто говорим о проблемах рек и озер».

Отметим, сегодня кандидаты от партии «NUR OTAN» готовы к открытому диалогу с населением. Встречи с горожанами – студентами, работниками промышленных предприятий, торговых домов, представителями интеллигенции – будут проводиться каждый день вплоть до самых выборов.

Выборы депутатов Мажилиса, областных и городских маслихатов состоятся 10 января 2021 года.

Павлодарский городской предвыборный штаб партии «Nur Otan».

Оплачено из средств Избирательного фонда города Павлодар Павлодарской области партии « Nur Otan»