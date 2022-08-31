Чего достигла Актюбинская область под руководством Ондасына Уразалина

Указом Главы государства Ондасын Уразалин освобожден от должности акима Актюбинской области в связи с переходом на другую работу. Новым акимом области назначен Ералы Тугжанов, передает МИА «Казинформ».

Ондасын Уразалин родился в 1963 году. Окончил Актюбинский педагогический институт, Казахский государственный университет им. С. М. Кирова. Занимал различные должности на государственной службе, работал в коммерческом секторе. Среди них: аким Мугалжарского района Актюбинской области, заместитель акима Актюбинской области. С марта 2017 года работал заместителем руководителя Администрации президента РК. В конце февраля 2019 года был назначен акимом Актюбинской области.

Вспомним, чем запомнился чиновник за три с половиной года своего пребывания на данном посту.

Блага цивилизации в аулы

С 2019 года в Актюбинской области было газифицировано 46 сел с населением 29 тыс. человек. По данному показателю регион является несомненным лидером по республике. В текущем году идут работы по газификации еще 12 сел, где проживают 8,6 тыс. человек.

Охват населения водоснабжением за этот период увеличен с 95,3% до 97,2%. C 2019 года водоснабжением обеспечено 26 сел с населением 13 тыс. человек. Кроме того, в 2022 году планируется обеспечить центральным водоснабжением 11 сел, а в 24 селах планируется установить комплексные блок-модули очистки воды.

Ремонт дорог

Хотя состояние дорог Актюбинской области нередко подвергается критике, необходимо признать, что работа по повышению их качества в последние годы проведена большая.

С 2019 года на строительство и ремонт 887 км. автодорог местного значения выделено 36,7 млрд тенге, доля дорог в нормативном состоянии увеличилась на 13,7%, тогда как ранее за 8 лет – всего на 11%. Построено и отремонтировано 645,2 км улично-дорожной сети или 460 улиц.

Внимание, впервые за долгие годы, уделили сельским дорогам и улицам старой части г. Актобе, отремонтированы подъездные дороги к 20 селам и в настоящее время проводится ремонт подъездных дорог к 30 селам. Всего по итогам 2022 года планируется реализовать более 200 проектов по ремонту и строительству автодорог протяженностью 609 км на сумму около 37,8 млрд тенге. В их числе, такие крупные проекты, как строительство автодороги «Западный обход г. Актобе», реконструкция «Южного обхода г.Актобе», и другие.

Поддержка сельского хозяйства

В 2020-2021 годы регион одним из первых в республике выделил из местного бюджета 12,7 млрд тенге на субсидирование заготовки кормов. В результате, за последние 3 года поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 19,2% мелкого рогатого скота - 8,3%, лошадей - 52,7%.

На обновление сельхозтехники за два года выделено 7,2 млрд тенге субсидий. К 25% субсидий из республиканского бюджета область выделяет дополнительно 10% из местного бюджета. В результате, приобретено в 3 раза больше сельскохозяйственной техники, чем три года назад. Увеличены на 37,8% и 15% площади орошаемых и лиманных земель соответственно.