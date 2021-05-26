Чего достиг Казахстан в сфере межэтнических отношений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе в сфере межэтнических отношений рассказала министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы понимаете, она лежит в основе всех процессов, так или иначе влияющих на мир и гражданское согласие в обществе, альтернативы которым нет и не будет. Поэтому все наши усилия на 2020 год были направлены на выстраивание эффективной вертикали госорганов в межэтнической сфере на всех уровнях. В свою очередь, переформатирована и деятельность Ассамблеи народа Казахстана. Практика показала, что отход от привычной «декоративности» в пользу конкретных просветительских и социально-ориентированных проектов не просто ускоряет интеграцию этносов, а заметно повышает эффективность взаимодействия госорганов и всех заинтересованных субъектов межэтнических отношений», - сказала Аида Балаева на отчетной встрече с населением.

По ее словам, это можно увидеть на примере таких начинаний, как благотворительный марафон «Караван милосердия: 30 добрых дел», телепроект «Дорогой мира и согласия» и расширение списка медиаторов по этническим конфликтам.

«Не менее значимая работа была проведена в научно-аналитической сфере. Так, на базе Института прикладных этнополитических исследований создана единая система аналитической работы, организованы глубинные полевые исследования ситуации во всех регионах. Ее наглядным предметом стала разработанная Карта этносоциальной напряженности регионов, позволяющая нашим исследователям в реальном режиме оценивать межэтническую ситуацию и обозначать проблемные зоны», - отметила министр.

«Конечно, все эти рекомендации на местах должны быть реализованы компетентными людьми. Поэтому в методическом плане только за 2020 год разными формами обучения охвачено 748 человек из различных государственных и общественных структур», - заключила А. Балаева.