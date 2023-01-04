Чай с горячими лепешками раздают застрявшим на трассе водителям полицейские Жамбылской области

4 Января 2023, 22:44

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Дальнобойщикам, оказавшимся заложниками снежной стихии, помогают полицейские Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По причине урагана порывами до 50 м/с, снежной метели и ограниченной видимости в жамбылском регионе закрыто движение для всех видов транспорта на автодорогах республиканского значения Западная Европа - Западный Китай с 160 по 239 километр, а также на участке магистрали Тараз - Шымкент с 534 по 593 километр.

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, близ села Айша-биби в Жамбылском районе, на трассе Западная Европа – Западный Китай, скопились десятки большегрузных автомашин.

«Автомашины стоят на дороге республиканского значения на участке Тараз - Шымкент с 534 по 518 километр. Количество автотранспорта неизвестно. Дежурящие на том участке сотрудники департамента полиции Жамбылской области раздают водителям чай из термосов и горячие лепешки», - пояснили в ведомстве.

В пресс-службе ведомства отметили, что из-за ухудшения погоды сотрудники департамента полиции Жамбылской области работают в усиленном режиме, круглосуточно осуществляют патрулирование автодорог республиканского и местного значения, оказывают помощь гражданам, попавшим в трудную ситуацию. Всего была оказана помощь 15 тысячам водителей.

Как сообщалось ранее, в Жамбылской области резкое ухудшение погодных условий, закрыты трассы республиканского и областного значения. Несмотря на предупреждения об ухудшении погодных условий, жамбылцы все-таки отправились в путь, на трассах спасатели вызволили из снежного плена порядка двухсот человек. Открыт телефон «горячей линии» - 8(7262)513575, 514167. Помимо пяти оборудованных пунктов обогрева на трассах, открываются подобные пункты в школах, мечетях или других заведениях в близлежащих к трассам населенных пунктах. Замерзающих на трассе граждан приютил у себя дома жамбылский полицейский. Более 500 автомашин освободили из снежного плена полицейские на трассах Жамбылской области.

В связи с плохими погодными условиями департамент полиции Жамбылской области настоятельно рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения и нормы безопасности, внимательно относиться к техническому состоянию автомобиля, по возможности не выезжать на загородные трассы и воздержаться от поездок на дальние расстояния, пока ситуация на дорогах не улучшится.

Фото департамент полиции Жамбылской области