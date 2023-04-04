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Чай и крупы на треть подорожали в СКО

Олеся Жуковень
4 Апреля 2023, 20:25
Чай и крупы на треть подорожали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области инфляция по итогам марта в годовом исчислении составила 18,9%. Такие данные приводит департамент Бюро национальной статистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, продовольственные товары за год подорожали на 20%, непродовольственные – на 19%, услуги – на 16%.

Среди продуктов питания значительный рост цен произошел на булочные и мучные кондитерские изделия – более чем на 43%. Чай стал дороже на 36%, крупы – на 32%, кондитерские изделия – на 30%, макаронные изделия – почти на 30%. Стоимость молочных продуктов возросла на 26%, муку – на 20%, мясо – около 17%, колбасы и фрукты – на 16%.

По данным статистиков, дешевле в регионе стали овощи. Снижение, тем не менее, незначительное – около 3%. Заметно упала цена на капусту – около 58%, морковь – 24% и картофель – 16%. По сравнению с мартом прошлого года на 8% дешевле свекла.

За этот же период топливо и смазочные материалы подорожали на 42%, моющие и чистящие средства – 40%, материалы для обслуживания и ремонта жилых помещений – 24%, одежда и обувь – 18%, фармацевтическая продукция – более 15%.

Почти на 35% больше придется отдать за посещение кафе и ресторанов, на 20% - парикмахерских и салонов красоты. Образование выросло в цене на 25%.


Северо-Казахстанская область   Экономика   Статистика   Цены и тарифы  
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