Чаты для поддержки карагандинских инвалидов открыли в Telegram

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В рамках концепции слышащего государства управлениями здравоохранения и образования Карагандинской области были открыты Telegram -чаты для поддержки людей с инвалидностью, а также родителей, имеющих детей с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В январе оба чата уже запущены. Здесь можно задать вопросы и получить консультационную помощь от руководителей отделов, а также различных специалистов. По вопросам здоровья следует обращаться в чат «Управление здравоохранения Карагандинской области», по обучению и воспитанию детей-инвалидов - в «Инклюзивное и специальное образование в Карагандинской области».

Так как вопросы нередко однотипные, специалисты отвечают непосредственно на канале. Благодаря технической возможности пользователи Telegram смогут просмотреть все вопросы, которые уже задавались, и найти для себя исчерпывающий ответ.

Идея создания таких чатов была озвучена внештатным советником по вопросам людей с инвалидностью Ниязом Сундиталиевым. Он считает, что подобная связь поможет наладить эффективное взаимодействие государственных органов с населением.

«Сегодня технологии стали частью нашей жизни. Зачастую человек с инвалидностью не знает, как составить официальное письмо, куда его направить. В этом случае такие чаты снимают бюрократические аспекты, и специалисты оперативно помогают тем, кому это нужно. Ведь многие люди с инвалидностью до сих пор не знают о тех возможностях, которые для них реализованы в Карагандинской области», - говорит Нияз.

До конца месяца планируется открыть Telegram -чат с участием областного управления координации занятости и социальных программ.