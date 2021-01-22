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    04:04, 22 Январь 2021 | GMT +6

    Чаты для поддержки карагандинских инвалидов открыли в Telegram

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В рамках концепции слышащего государства управлениями здравоохранения и образования Карагандинской области были открыты Telegram -чаты для поддержки людей с инвалидностью, а также родителей, имеющих детей с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В январе оба чата уже запущены. Здесь можно задать вопросы и получить консультационную помощь от руководителей отделов, а также различных специалистов. По вопросам здоровья следует обращаться в чат «Управление здравоохранения Карагандинской области», по обучению и воспитанию детей-инвалидов - в «Инклюзивное и специальное образование в Карагандинской области».

    Так как вопросы нередко однотипные, специалисты отвечают непосредственно на канале. Благодаря технической возможности пользователи Telegram смогут просмотреть все вопросы, которые уже задавались, и найти для себя исчерпывающий ответ.

    Идея создания таких чатов была озвучена внештатным советником по вопросам людей с инвалидностью Ниязом Сундиталиевым. Он считает, что подобная связь поможет наладить эффективное взаимодействие государственных органов с населением.

    «Сегодня технологии стали частью нашей жизни. Зачастую человек с инвалидностью не знает, как составить официальное письмо, куда его направить. В этом случае такие чаты снимают бюрократические аспекты, и специалисты оперативно помогают тем, кому это нужно. Ведь многие люди с инвалидностью до сих пор не знают о тех возможностях, которые для них реализованы в Карагандинской области», - говорит Нияз.

    До конца месяца планируется открыть Telegram -чат с участием областного управления координации занятости и социальных программ.

    Теги:
    Социальная поддержка Интернет Карагандинская область Общество
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