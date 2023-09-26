ChatGPT теперь может видеть, слышать и говорить

ChatGPT от компании OpenAI теперь может «видеть, слышать и говорить» или, по крайней мере, понимать произнесенные слова, отвечать синтетическим голосом и обрабатывать изображения, объявила компания в понедельник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNBC.

Обновление чат-бота — крупнейшее с момента появления GPT-4 — позволяет пользователям участвовать в голосовых разговорах в мобильном приложении ChatGPT и выбирать один из пяти синтетических голосов, которыми бот будет отвечать. Пользователи также смогут обмениваться изображениями с помощью ChatGPT.

По данным компании, обновления станут доступны для платных пользователей в течение следующих двух недель. Хотя голосовые функции будут ограничены приложениями iOS и Android, возможности обработки изображений будут доступны на всех платформах.

Технологические гиганты стремятся запустить не только новые приложения для чат-ботов, но и новые функции, особенно этим летом. Google уже объявила о множестве обновлений своего чат-бота Bard, а Microsoft добавила в Bing визуальный поиск.

Эксперты выразили обеспокоенность по поводу синтетических голосов, генерируемых искусственным интеллектом, которые могут создавать убедительные дипфейки. Исследователи уже начали изучать, как можно использовать дипфейки для проникновения в системы кибербезопасности.