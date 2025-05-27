ChatGPT стал плательщиком НДС в Казахстане

- С 2022 года Казахстан успешно применяет налог на цифровые услуги - так называемый «налог на Google». Эта мера стала важным шагом в направлении справедливого налогообложения транснациональных IT-компаний, работающих на рынке страны. В рамках совершенствования взаимодействия с глобальными цифровыми платформами с мая 2025 года произведена условная регистрация компании OpenAI, L.L.C. ведущей американской организации в сфере искусственного интеллекта, широко известной как разработчик интеллектуальной системы ChatGPT, - сообщили в КГД.

ChatGPT — это чат-бот с искусственным интеллектом. Он основан на языковой модели GPT (Generative Pre-trained Transformer), которая обучена на огромном объеме текстов и способна: понимать вопросы и запросы; генерировать осмысленные и логичные ответы; помогать с переводами, письмами, кодом, учебой и многим другим. ChatGPT можно использовать как виртуального помощника, консультанта, собеседника или инструмент для творчества и работы.

- Теперь за оказание услуг физическим лицам на территории Казахстана чат бот будет производить уплату НДС в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. Комитет продолжит работу по обеспечению прозрачности, соблюдению законодательства и эффективному налогообложению в цифровом секторе, - пояснили в ведомстве.

Ранее Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности опровергло сообщения в СМИ и социальных сетях о запрете использования ChatGPT в Казахстане.