ChatGPT приравняли к крупнейшим поисковым системам в ЕС

Еврокомиссия признала ChatGPT «очень крупной онлайн-поисковой системой», а Reddit и Roblox — «очень крупными онлайн-платформами» в рамках закона о цифровых услугах (DSA), тем самым распространив на все три сервиса самый строгий в ЕС режим регулирования онлайн-безопасности, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

Издание отмечает, что это решение особенно значимо для ChatGPT, поскольку Еврокомиссия пришла к выводу, что чат-бот с искусственным интеллектом, который в режиме реального времени подбирает результаты из интернета, с точки зрения регулирования является поисковой системой, а не просто платформой.

— Эти новые определения означают, что ChatGPT, Reddit и Roblox теперь будут проходить более жесткую проверку и нести повышенную ответственность в Европейском союзе, что соответствует их масштабному влиянию на наших граждан и общество, — заявила исполнительный вице-председатель Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.

Комиссия охарактеризовала ChatGPT как «гибридный сервис», который подпадает под определение онлайн-поисковой системы в рамках DSA, поскольку он взаимодействует с пользователями, отвечает на их запросы и, в том числе, осуществляет поиск в интернете.

Reddit и Roblox признаны «очень крупными онлайн-платформами» (VLOPs), так как обе площадки позволяют пользователям публично создавать и распространять контент.

Согласно DSA, онлайн-сервисы, охватывающие более 45 миллионов ежемесячных пользователей в ЕС — то есть примерно каждого десятого жителя блока, — классифицируются либо как очень крупные онлайн-платформы, либо как очень крупные онлайн-поисковые системы, в зависимости от их функционала.

OpenAI сообщила, что функция поиска в ChatGPT в среднем привлекала около 159 миллионов активных пользователей в месяц в ЕС за шесть месяцев, завершившихся в марте 2026 года, тогда как Reddit отчитался о 57,2 миллиона, а Roblox — примерно о 48 миллионах пользователей.

Теперь у всех трех сервисов есть четыре месяца — до конца ноября — чтобы выполнить комплекс обязанностей, предусмотренных для крупнейших платформ. Среди них — ежегодная оценка системных рисков, связанных с незаконным контентом, защитой несовершеннолетних, влиянием на психическое и физическое здоровье пользователей, соблюдением фундаментальных прав, проведением выборов и обеспечением общественной безопасности.

Сервисы также обязаны проходить независимый аудит и предоставлять данные регуляторам и аккредитованным исследователям.

Еврокомиссия будет контролировать соблюдение требований в сотрудничестве с ирландским регулятором Coimisiún na Meán, координатором цифровых услуг для ChatGPT и Reddit, а также с нидерландским управлением по защите прав потребителей и рынков (ACM), ответственным за Roblox.

Таким образом, общее число платформ и поисковых систем, подпадающих под самый жёсткий уровень регулирования по DSA, достигло 28.

Действие этого регламента уже привело к наложению штрафов на общую сумму около 870 миллионов евро, включая рекордные 550 миллионов евро на AliExpress в июле за недостаточные меры по пресечению продаж незаконных и контрафактных товаров, штраф в 200 миллионов евро на Temu в мае за аналогичные нарушения и штраф в 120 миллионов евро на X в декабре 2025 года за недочёты в модерации контента и прозрачности.

За несоблюдение правил могут назначаться штрафы в размере до 6% от мирового годового оборота компании — сумма, которая для OpenAI с ее стремительно растущей выручкой может оказаться весьма значительной.

— В Вашингтоне крайне критически относятся к усилиям ЕС по правоприменению. Администрация Дональда Трампа назвала штрафы по закону о цифровых рынках (DMA) в отношении Apple и Meta «новой формой экономического вымогательства» и пригрозила ответными мерами против стран, вводящих цифровые правила, нацеленные на американские технологические компании. Теперь, когда под прямой надзор Еврокомиссии попали еще три сервиса, принадлежащие США, эта риторика может стать еще более жесткой, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось о том, что ChatGPT начал показывать рекламу в Европе.