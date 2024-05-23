ChatGPT получит доступ к контенту крупных новостных изданий

Компания OpenAI заключила соглашение, которое предоставит ей доступ к контенту некоторых крупнейших новостных изданий, принадлежащих медиаконгломерату News Corp, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

Соглашение предоставит OpenAI доступ к текущему и архивному контенту нескольких изданий News Corp, включая Wall Street Journal, MarketWatch, The Times и другие. Также оно включает гарантию того, что контент не станет доступным на ChatGPT сразу после его публикации на одном из новостных сайтов, согласно WSJ.

Эта сделка была заключена через несколько недель после того, как Financial Times подписала соглашение с OpenAI о лицензировании контента для разработки моделей ИИ. Также на прошлой неделе было заключено соглашение о доступе к контенту с платформой Reddit.

Кроме того, OpenAI еще в 2022 году вызвала ажиотаж вокруг ИИ, запустив свой чат-бот. Теперь доступ к огромным объемам данных может помочь улучшить контент, создаваемый ChatGPT, чат-ботом. Генерировать ответы и делать краткое содержание длинных текстов.

Отмечается, что такие партнерства имеют важное значение для обучения моделей ИИ и могут быть выгодными для новостных изданий, которые обычно не получали долю прибыли от интернет-гигантов, зарабатывающих на распространении их контента.