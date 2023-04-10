ChatGPT оклеветал австралийского мэра

КАНБЕРРА. КАЗИНФОРМ - Австралийский политик может стать первым человеком, подавшим в суд на создателей ChatGPT из-за ложных утверждений, сделанных инструментом о нем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

ChatGPT - это чат-бот, работающий на основе искусственного интеллекта. Он привлек внимание всего мира своей способностью мгновенно генерировать ответы на ваши вопросы, он может писать стихи и даже сдавать университетские экзамены.

Но если вы спросите ChatGPT, кто такой Брайан Худ, мэр из Австралии, он ложно ответит, что тот был осужден за взятки и приговорен к 30 месяцам тюремного заключения.

В действительности же Худ не был обвинен ни в каком преступлении и на самом деле был информатором, который помог раскрыть международный скандал со взяточничеством, связанный с Национальным резервным банком Австралии в начале 2000-х годов.

Когда коллеги расказали Брайану Худу об этих ложных заявлениях, как он признался Euronews, это вызвало у него сильнейший стресс, особенно как у избранного должностного лица.

«Я был ошеломлен. Я был действительно потрясен. Я не мог в это поверить. Я перечитывал это снова и снова, смотрел на это, сделал еще один запрос. Потому что я просто не ожидал этого. Репутация, честность, положение важны для каждого. Но когда вы занимаете такие должности, то еще более остро осознаете, что могут подумать о вас люди», - сказал Брайан Худ, мэр города Хепберн Шир (Австралия).

Этот случай - последний пример в растущем ряду публикаций чат-ботами с искусственным интеллектом ложных утверждений о людях.

Один чат-бот недавно придумал фальшивое дело о сексуальных домогательствах с участием реального профессора права из США, ссылаясь в качестве источника на статью в Washington Post, которой никогда не было.

В своем публичном блоге, посвященном этому инструменту, OpenAI сообщает, что один из его недостатков - то, что он «иногда пишет правдоподобные, но неправильные или бессмысленные ответы. Устранение этой проблемы - сложная задача».

Что касается Брайана Худа, то этот опыт подорвал его доверие к технологии искусственного интеллекта.

Адвокаты Брайана Худа направили письмо с выражением обеспокоенности в компанию OpenAI, стоящую за ChatGPT.

Теперь у них есть время до 18 апреля, чтобы ответить и исправить эти ошибки или столкнуться с возможным иском о клевете.