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Чат в WhatsАpp создала прокуратура СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
8 Августа 2019, 12:35
Чат в WhatsАpp создала прокуратура СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области прокуратура создала чат в мессенджере WhatsАpp, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы надзорного органа, чат создали, чтобы работали диалоговая площадка с жителями региона.

Североказахстанцы могут сообщить прокурорам с помощью гаджетов о нарушении законодательства. В том числе о невыплате заработной платы и нарушении условий и правил охраны труда, фактах браконьерства, добычи недр, полезных ископаемых, порубке леса, экологических проблемах, нарушениях в рыбохозяйственной деятельности. Поводом для обращения в прокуратуру могут стать необеспечение лекарственными средствами в рамках бесплатной медицинской помощи, очередность, предоставление и использование земельных участков, использование гербицидов, невыплата дивидендов.

«Прокуратурой Северо-Казахстанской области в целях защиты права граждан осуществляются проверки в сфере экологии, трудовых и земельных правоотношений. При наличии информации о нарушении права граждан либо проблемных вопросах в вышеуказанных сферах жители области могут сообщить и обратиться по телефону 8-771-200-25-77», - добавили в пресс-службе.

Северо-Казахстанская область   Генпрокуратура   Общество  
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