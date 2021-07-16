Чат по продаже паспортов вакцинации обнаружили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский блогер Александр Цой на своей странице в Facebook выложил скрины сообщений о продаже липовых паспортов вакцинации через социальную сеть Telegram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Бизнес на смерти. Посмотрите, какой беспредел творится в Телеге. Всё поставлено на устойчивые коммерческие рельсы», - написал блогер.

Пресс-служба Министерства внутренних дел РК в комментариях к посту Александра Цоя ответила на его сообщение. В ведомстве отметили, что по данному факту в настоящее время проводится проверка.

«По результатам анализа полученных данных возможно имеет место мошенническая схема. Окончательная оценка будет дана по итогам проверки», - прокомментировали в ведомстве.