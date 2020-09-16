Часы, измеряющие уровень кислорода в крови: Apple представила новинки

САН-ФРАНЦИСКО. КАЗИНФОРМ – По сложившейся традиции в начале сентября американский техногигант Apple представил вниманию публики свои новинки. Стоит отметить, что новой 12-й модели iPhone компания не презентовала, но сделала все возможное, чтобы компенсировать разочарование среди поклонников бренда. Помимо этого, одна из новинок как ни один из прежних продуктов компании отвечает требованиям времени, особенно в условиях пандемии коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Apple сделала шаг в эру Covid-19, выпустив шестое поколение флагманских часов Apple Watch, добавив новые функции для здоровья и фитнеса. Новинка помогает контролировать уровень кислорода в крови, качество сна и продолжительность мытья рук, что немаловажно в условиях пандемии. Apple Watch Series 6 также может уведомлять пользователей о том, что они находятся на большей высоте и что их уровень кислорода в крови может отличаться от нормального.

Для тех, кто не хочет переплачивать за контроль уровня кислорода в крови, Apple представила более бюджетную версию часов с ограниченными функциями. Apple Watch SE использует более медленный чип, чем Apple Watch Series 6, но по-прежнему в два раза быстрее, чем модель Series 3.

В этот раз Apple также представила на суд клиентов новое поколение iPad – iPad 8 и iPad Air. iPad 8 отличается тем, что имеет батарею, позволяющую пользоваться им на протяжении суток без подзарядки. Он имеют более мощный процессор, что позволяет ему работать быстрее предшественника. Устройство оснащено 10,2-дюймовым дисплеем и новыми функциями iPadOS 14, которые лучше интегрируются со стилусом Apple Pencil.

Что касается iPad Air, то его экран чуть больше -10,9 дюйма. Сканер отпечатка пальца встроен в кнопку питания, то есть посторонний человек его точно не включит – это мера безопасности. У данного гаджета также новый мощный процессор, который на 30-40% повышает скорость работы и графику планшета. Новинка распознает текст, написанный от руки, то есть записи можно без проблем переводить в цифровой формат.

Сервисы стали для Apple крупным источником дохода, судя по цифрам за последний квартал. На их долю приходится более 20% доходов компании. Исходя из этого, техногигант решил предоставить клиентам возможность купить подписку на все сервисы под названием Apple One.

Подписка на услуги компании состоит из трех уровней. Стоимость индивидуальной подписки составляет 14,95 долл. США, за которую вы получаете Apple Music, Apple Arcade, Apple TV + и iCloud. Семейная подписка стоит 19,95 долл., что позволяет до шести членам семьи пользоваться услугами компании. И наконец, при приобретении основной подписки за 29,95 долл. в месяц клиенты получают все услуги, а также подписку на новости и фитнес. При приобретении данной подписки объем хранилища увеличивается до 2 ТБ.

Apple предлагает 30-дневную бесплатную пробную версию для любых услуг, которых у клиентов еще нет. Например, если у вас есть Apple Music, но нет Apple TV + или Apple Arcade, вы получите пробную версию двух последних сервисов при переключении Apple One.

Компания также предлагает еще одну новую услугу под названием Fitness+, которая является видеокаталогом упражнений на любой вкус и цвет – йога, танцы, силовые тренировки, езда на велосипеде и так далее. Это стоит 9,99 долл. в месяц, и для использования сервиса клиентам понадобятся Apple Watch.