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Часы добропорядочности проводят для учителей СКО

17 Октября 2019 10:43
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Часы добропорядочности проводят для учителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в трудовых коллективах проходят часы добропорядочности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы антикоррупционного ведомства региона, проводят мероприятия в формате диалога. Одно из последних состоялось в центре повышения квалификации «Өрлеу» для учителей школ районов области и города Петропавловска.

В роли лекторов выступили первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции области Нурлан Жахин и руководитель проектного офиса «Қызылжар – адалдық алаңы» Екатерина Старостина.

«Личность учителя - мощный фактор формирования личности ученика. Учитель должен безупречно владеть профессиональными умениями, быть высокоморальной личностью и учить детей добропорядочности», - сказал Н. Жахин.

Для аудитории продемонстрировали видеоролик «О коррупции в сфере образования РК», показали результат недобропорядочного поведения.

«Как выяснилось, вопросы по выплате командировочных наиболее актуальны у педагогов. Стало известно, что более 80% аудитории не оплатили поездку на учёбу. Вопрос взяло на контроль руководство антикоррупционной службы», - сообщили в пресс-службе, добавив, что основная цель проведения встреч – предупреждение коррупционных нарушений.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Образование,
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Автор:

Олеся Жуковень

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