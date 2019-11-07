«Часы добропорядочности» провели в школах ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 6 ноября по инициативе Агентства РК по противодействию коррупции все школы Восточно-Казахстанской области присоединились к общереспубликанской акции «Адалдық сағаты» («Час добропорядочности») с привлечением представителей общественности, передает МИА «Казинформ«.

Цель мероприятия – формирование нравственных качеств у подрастающего поколения. Такой масштабный проект призван не только улучшить юридические знания учащихся, но и сформировать нулевую терпимость к проявлениям коррупции.

Как говорится, «крах образования – крах нации». Поэтому сотрудники антикоррупционной службы всегда уделяют огромное внимание воспитанию подрастающего поколения.

В ходе мероприятия ребятам рассказали, насколько важны такие моральные качества как честность и справедливость, как опасна коррупция для современного общества и что делать, если столкнулись с фактами коррупции.

«Как сказал великий Аль-Фараби: «Человеку нужно, во-первых, воспитание, а не знание, так как знание, полученное без воспитания – враг человека». Поэтому призываем вас быть честными, добропорядочными, патриотами нашей страны» - отметил руководитель Департамента по противодействию коррупции по ВКО Е. Жалмағамбет.





Так как мероприятия проходили в интерактивной форме, ребята высказывали свои мнения и задавали интересующие их вопросы. Отрадно отметить, что вопросов было очень много, что свидетельствует о неравнодушном отношении учащихся к данному вопросу.

В целом, акцией в ВКО было охвачено более 97 тысяч учащихся школ. По словам сотрудников Антикоррупционной службы ВКО, аналогичные «Часы добропорядочности» будут проходить регулярно.















