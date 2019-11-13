Частые жалобы на отдел ЖКХ объяснили в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Совете по этике обсудили, на какие отделы акимата Петропавловска чаще всего жалуются жители города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уполномоченный по этике аппарата акима города Еркин Токсанов сообщил, что в горакимате 19 вакансий. Больше всего – 6 вакансий - в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Такое количество свободных рабочих мест Е.Токсанов объясняет отсутствием длительное время руководителя. Все, кто занимал эту должность, не задерживались на ней и года. По его словам, должности заведующих сектором занимают молодые сотрудники, которые не могут оказать практическую помощь.

«Такая сменяемость, вероятно, причина того, что из 187 обращений, которые поступили на рассмотрение в отдел контроля в сфере государственной службы, 28 касаются отдела ЖКХ. В основном, некачественное рассмотрение обращений и нарушение сроков рассмотрения. Сотрудники отдела контроля уже сами разработали алгоритм работы с обращениями. Одна из функций уполномоченного по этике – проводить работу в том числе и с молодыми сотрудниками. Если есть такая проблема – нет возможности закрепить наставника – можно поработать с более опытными сотрудниками других отделов. Все ведь находятся в одном здании», - отметила председатель Совета по этике, руководитель департамента по делам государственной службы Елена Степаненко.

Руководитель Антикоррупционной службы Ернар Баянгазин назвал формальным подход к обращениям граждан во всем горакимате. В пример привел женщину-предпринимателя, обращение которой городской акимат до сих пор не принял во внимание. И это при том, что по ее вопросу было прямое поручение акима области.

«Любое обращение должно нами восприниматься как требующее незамедлительного реагирования. Меняйте ситуацию. Что касается оптимизации, вы должны были провести внутренний анализ коррупционных рисков. Посмотреть, где можно исключить человеческое участие, автоматизировать процессы, сделать их прозрачными. И переезжать нужно руководству с 4-го недоступного этажа в открытые пространства, чтобы люди видели, кто чем занимается. Люди ходят из кабинета в кабинет и не могут найти должностное лицо», - возмутился Е.Баянгазин.