8 Июня 2022 21:03

Частые пожары в сносимом микрорайоне объяснили в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске жители микрорайона «Копай», снос которого начали в этом году, обеспокоены пожарами, уничтожающими дома. Люди уверены, что кто-то специально их организовывает, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ситуацию прокомментировали в городском управлении по чрезвычайным ситуациям.

«С начала года в «Копае» произошло два крупных пожара. Три дома получили повреждения при первом пожаре. В рамках досудебного расследования было установлено, что дома входят в зону сноса. Оценка имущества была произведена ранее. Собственники претензий ни к кому не имеют. Причиной стало неосторожное обращение с огнем, пламя разгорелось от брошенной неустановленными лицами спички или сигареты», - проинформировал временно исполняющий обязанности начальника управления Азимхан Мергасимов.

Второй пожар произошел через несколько дней. Загорелся сухой камыш. Огонь распространился на три жилых дома и полностью их уничтожил. Спасти удалось четыре дома с надворными постройками.

«Предварительная причина пожара – поджог. 9 мая в управление ЧС города поступили заявления от владельцев домов. Материал передали в первый отдел полиции. Возбуждено уголовное дело», - сказал А. Мергасимов.

На пожары в микрорайоне горожане жаловались и акиму области Кумару Аксакалову. Представители городского акимата тогда поясняли, что в таких случаях необходимо разбираться индивидуально по каждому факту.

Всего с начала года в Петропавловске произошло 80 пожаров, из них 58 – в частном секторе.