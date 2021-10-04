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Частный самолет врезался в здание в Милане: восемь человек погибли

Автор:  
Малика Сафаргалиева
4 Октября 2021, 00:47
Частный самолет врезался в здание в Милане: восемь человек погибли

МИЛАН. КАЗИНФОРМ – Частный самолет врезался в офисное здание в Милане. На борту лайнера находилось восемь человек, все они погибли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ANSA.

В городе Сан-Донато-Миланезе, в провинции Милан области Ломбардия частный самолет врезался в офисное здание. Воздушное судно рухнуло на территорию стоянки для транспорта, после чего взорвалось.

«Удар был разрушительным. В настоящее время опознано только одно тело», - сказал офицер миланской пожарной службы Карло Кардинали.

На борту самолета находилось восемь человек: пилот, второй пилот, пятеро взрослых и ребенок. Выживших нет. Все погибшие – иностранцы. Пилот был гражданином Германии, а среди пассажиров находились граждане Франции, Германии и Румынии.


Сообщается, что самолет вылетел из Международного аэропорта Милан-Линате и взял курс на аэропорт Ольбия Коста Смеральда.

Национальное агентство безопасности полетов (ANSV) начало расследование.


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