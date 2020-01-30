Частный нотариус в Талдыкоргане подозревается в подстрекательстве к даче взятки
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Алматинской области начато досудебное расследование в отношении частного нотариуса города Талдыкоргана по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.
Частный нотариус подозревается в подстрекательстве гражданина к даче взятки в сумме 5 млн.тенге , завладении указанными денежными средствами путем обмана и злоупотребления его доверием, под предлогом передачи судьям Талдыкорганского городского суда за положительное решение по гражданскому делу.
Процессуальное задержание не применялось в связи признанием вины в присутствии защитника и деятельным раскаянием.
Окончательное решение о степени вины подозреваемого будет вынесено судом.
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