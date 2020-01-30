Частный нотариус в Талдыкоргане подозревается в подстрекательстве к даче взятки

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Алматинской области начато досудебное расследование в отношении частного нотариуса города Талдыкоргана по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.

Частный нотариус подозревается в подстрекательстве гражданина к даче взятки в сумме 5 млн.тенге , завладении указанными денежными средствами путем обмана и злоупотребления его доверием, под предлогом передачи судьям Талдыкорганского городского суда за положительное решение по гражданскому делу.

Процессуальное задержание не применялось в связи признанием вины в присутствии защитника и деятельным раскаянием.

Окончательное решение о степени вины подозреваемого будет вынесено судом.