Частный инвестор восстанавливает водохранилище в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В планах у инвестора – не только наполнить искусственный водоем Чамчиян водой, но и возобновить бахчеводство на орошаемых полях вокруг него. Проблемы с водой для района Байтерек Западно-Казахстанской области актуальны – здесь не хватает не только технической воды для полива, в селах нередки перебои и с питьевой водой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Водохранилище «Чамчиян» расположено недалеко от села Таловая Шалгайского сельского округа. Запасы водоема общей площадью 22 гектара составляют свыше 20 миллионов кубометров. Водохранилище в советские годы было оснащено специальными шлюзами, через которые удалялись излишки воды. Однако более 20 лет искусственный водоем оставался бесхозным, дамбы частично разрушились и воды в нем практически не осталось.

Аким ЗКО Гали Искалиев в ходе недавнего визита в район Байтерек посетил водохранилище Чамчиян, которое когда-то обеспечивало водой близлежащие села и сельскохозяйственные угодья, а также соседние регионы Российской Федерации. Аким Таловского сельского округа Талгат Кантемиров рассказал главе региона, что есть инвестор, который изъявил желание восстановить водохранилище, подготовлена вся необходимая документация для передачи Чамчияна в аренду. По словам Кантемирова, прежде всего для удержания воды новый хозяин восстановит шлюзы и засыплет места провалов дамбы.

«Заполнение хранилища во время паводка даст возможность сохранить дополнительный запас 20-25 миллионов кубометров воды, – высказался аким округа. – Этих объемов будет достаточно для того, чтобы засеять около 2 тысяч гектаров земли под бахчевые культуры. В наших планах уже есть работы по восстановлению орошаемых земель и бахчей».

Аким области Гали Искалиев подчеркнул, что инициатива по восстановлению Чамчияна заслуживает уважения и одобрения. Но, среди прочих задач, инвестор мог бы рассмотреть реализацию еще одной стратегически важной задачи для области – развивать рыбное хозяйство, запуская в водоем молодь рыб.

В селе Зеленое района Байтерек аким ЗКО встретился с руководством АО «Казсушар», обеспечивающим водоснабжение села. Жители Зеленого неоднократно поднимают проблему: в летнее время из-за снижения давления в водопроводных сетях люди испытывают нехватку питьевой воды. Руководитель Каменского производственного участка Сергея Сементьев объяснил главе региона, что недочеты изначально были допущены при строительстве водопровода в селе. Низкое давление в трубах не позволяет обеспечить водой улицы, которые расположены в верхней части поселка. Кроме того, летом возрастает расход водопотребления, из-за чего влага не успевает заполнять резервуары. По словам Сементьева, зимой жители Зеленого потребляют в день 80 кубометров воды, летом этот объем поднимается до 360 кубов – отсюда и рождается дефицит питьевой воды. Вместе с тем, представители районного руководства пояснили, что в селе Зеленое, расположенном на берегу реки Деркул, есть возможность обеспечивать сельчан технической водой. Из реки в село по арыкам проложены трубы, налажен полив. Однако часть сельчан используют питьевую воду из централизованной системы водоснабжения для полива огородов и водопоя скота, как отмечает Сементьев, потому что она обходится им дешево.

«Если в селе есть возможность использовать для нужд населения техническую воду, то необходимо обеспечить сельчан речной водой. Сейчас дефицит воды есть и в областном центре. Это ни для кого не секрет. Нужно рассматривать все варианты водообеспечения, люди не должны испытывать трудностей», – заключил Гали Искалиев.