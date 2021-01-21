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    19:28, 20 Январь 2021 | GMT +6

    Частный дом и хозяйственные постройки горели в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на территории частного жилого дома произошло горение хозяйственной постройки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в ДЧС города, возгорание произошло 20 января в 13:48 в Алмалинском районе.

    «На пульт 101 ДЧС города Алматы стали поступать звонки о пожаре от встревоженных соседей по улице Потёмкина, дом 7. При обработке вызова, диспетчеры выяснили, что строение каркасно-камышитовое, на место пожара были направлены 3 отделения из ближайших пожарных частей. К моменту прибытия, через 6 минут, установлено горение открытым пламенем надворной постройки на территории частного жилого дома на площади 40 кв.м. Горевшее строение получило значительные повреждения и могло разрушиться»,- рассказали в ведомстве.

    По просьбе жильцов пожарные помогли произвести эвакуацию личных вещей с аварийного помещения. Пожар ликвидирован за 14 минут, удалось отстоять от огня жилой дом, находившийся в непосредственной близости от горящего строения. Жертв и пострадавших нет.

    В Департаменте по ЧС города Алматы попросили жителей соблюдать правила безопасности при эксплуатации печей, не складировать легкосгораемые материалы возле отопительных приборов.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Видео Алматы Происшествия
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