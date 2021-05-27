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    20:05, 26 Май 2021 | GMT +6

    Частный бизнес формирует 45% экономики Алматы - аким

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время прямого эфира на телеканале «Алматы» рассказал о главных факторах развития мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам акима, основным драйвером развития Алматы являются бизнес и люди. Мегаполис привлекает самых креативных, предприимчивых и образованных людей страны.

    «Сегодня более 45% экономики города формируется частным бизнесом. Шесть из десяти алматинцев заняты в малом и среднем бизнесе, каждое шестое предприятие Казахстана открыто в Алматы. Почти 70% работающего населения Алматы имеет высшее образование. В городе сосредоточены лучшие в стране творческие кадры, которые ежегодно готовят 39 вузов», - сказал он.

    В рамках городских и региональных программ проводится профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных по основным востребованным профессиям. По программе «Еңбек» в прошлом году краткосрочное профессиональное обучение прошли более тысячи человек.

    «Начиная с малого, мы планомерно и системно работаем над реализацией амбициозных задач. Сегодня вместе с агломерацией в Алматы проживает более трех миллионов человек. Это значит, что в ближайшие годы нам надо обеспечить значительный рост экономики, создать тысячи рабочих мест в новых секторах с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом, повысить производительность труда», - подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.


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