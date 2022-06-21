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    16:30, 21 Июнь 2022 | GMT +6

    Частным монополиям в РК запретят выполнять экономические функции государства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках исполнения поручений Главы государства Министерство национальной экономики приступило к работе по дальнейшему реформированию межбюджетных отношений. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики РК Абзал Абдикаримов в ходе презентации законопроекта по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ключевым целеполаганием реформы выступает нивелирование действующих пробелов в практике планирования средств регионами с предоставлением им большей финансовой самостоятельности. Рассматривается передача некоторых видов налоговых поступлений на местный уровень с учетом принципов их стабильности и собираемости», - сказал Абзал Абдикаримов.

    Помимо этого, как было отмечено, законопроектом предусматривается:

    - обеспечение бюджетного мониторинга за показателями, принятыми при расчете трансфертов общего характера (ТОХ) центральным госорганам (ЦГО), и предоставление результатов бюджетного мониторинга в Министерство финансов для формирования аналитического отчета об исполнении соответствующей бюджетной программы;

    - составление проекта заключения по расчетам ТОХ и вынесение его на РБК (республиканская бюджетная комиссия);

    - ответственность ЦГО (центральных госорганов) и МИО (местных исполнительных органов) за обоснованность, достоверность предоставляемой информации к расчетам ТОХ.

    В реализацию поручения Главы государства по установлению законодательного запрета на осуществление экономических функций государства частными монопольными операторами предлагаются поправки по осуществлению монопольных функций только юридическими лицами со 100 % государственным участием.

    «Следовательно, уточняется понятие субъекта специального права и вводится запрет на предоставление исключительных и преимущественных прав, за исключением государственной монополии и специального права»,- пояснил Абзал Абдикаримов.

    Теги:
    Бюджет Другие государственные органы Экономика Миннацэкономики
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