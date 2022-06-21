Частным монополиям в РК запретят выполнять экономические функции государства
«Ключевым целеполаганием реформы выступает нивелирование действующих пробелов в практике планирования средств регионами с предоставлением им большей финансовой самостоятельности. Рассматривается передача некоторых видов налоговых поступлений на местный уровень с учетом принципов их стабильности и собираемости», - сказал Абзал Абдикаримов.
Помимо этого, как было отмечено, законопроектом предусматривается:
- обеспечение бюджетного мониторинга за показателями, принятыми при расчете трансфертов общего характера (ТОХ) центральным госорганам (ЦГО), и предоставление результатов бюджетного мониторинга в Министерство финансов для формирования аналитического отчета об исполнении соответствующей бюджетной программы;
- составление проекта заключения по расчетам ТОХ и вынесение его на РБК (республиканская бюджетная комиссия);
- ответственность ЦГО (центральных госорганов) и МИО (местных исполнительных органов) за обоснованность, достоверность предоставляемой информации к расчетам ТОХ.
В реализацию поручения Главы государства по установлению законодательного запрета на осуществление экономических функций государства частными монопольными операторами предлагаются поправки по осуществлению монопольных функций только юридическими лицами со 100 % государственным участием.
«Следовательно, уточняется понятие субъекта специального права и вводится запрет на предоставление исключительных и преимущественных прав, за исключением государственной монополии и специального права»,- пояснил Абзал Абдикаримов.