Частным монополиям в РК запретят выполнять экономические функции государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках исполнения поручений Главы государства Министерство национальной экономики приступило к работе по дальнейшему реформированию межбюджетных отношений. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики РК Абзал Абдикаримов в ходе презентации законопроекта по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ключевым целеполаганием реформы выступает нивелирование действующих пробелов в практике планирования средств регионами с предоставлением им большей финансовой самостоятельности. Рассматривается передача некоторых видов налоговых поступлений на местный уровень с учетом принципов их стабильности и собираемости», - сказал Абзал Абдикаримов.

Помимо этого, как было отмечено, законопроектом предусматривается:

- обеспечение бюджетного мониторинга за показателями, принятыми при расчете трансфертов общего характера (ТОХ) центральным госорганам (ЦГО), и предоставление результатов бюджетного мониторинга в Министерство финансов для формирования аналитического отчета об исполнении соответствующей бюджетной программы;

- составление проекта заключения по расчетам ТОХ и вынесение его на РБК (республиканская бюджетная комиссия);

- ответственность ЦГО (центральных госорганов) и МИО (местных исполнительных органов) за обоснованность, достоверность предоставляемой информации к расчетам ТОХ.

В реализацию поручения Главы государства по установлению законодательного запрета на осуществление экономических функций государства частными монопольными операторами предлагаются поправки по осуществлению монопольных функций только юридическими лицами со 100 % государственным участием.

«Следовательно, уточняется понятие субъекта специального права и вводится запрет на предоставление исключительных и преимущественных прав, за исключением государственной монополии и специального права»,- пояснил Абзал Абдикаримов.