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Частным лабораториям разрешено диагностировать коронавирус без дополнительных разрешений

21 Декабря 2022, 13:25
Частным лабораториям разрешено диагностировать коронавирус без дополнительных разрешений

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках деятельности Совета по выявлению и устранению барьеров Агентством по защите и развитию конкуренции РК выявлен и устранен административный барьер в виде ограничения в проведении частными лабораториями диагностики коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по защите и развитию конкуренции.

В соответствии с санитарными правилами Министерства здравоохранения РК от 15 октября 2015 года № КР-ДСМ 105, коронавирусная инфекция (SARS-CoV-2) относилась ко II группе патогенности, обращение с которым разрешалось только государственным организациям. В рамках Закона РК «О биологической безопасности» II группа патогенности подразделяется на возбудителей особо опасных инфекций и возбудителей инфекционных заболеваний. При этом, в период пандемии частные лаборатории могли оказывать услуги диагностики данной инфекции, при наличии временного разрешения уполномоченного органа.

11 ноября 2022 года Постановлением Правительства РК № 895 утвержден Перечень патогенных биологических агентов с учетом классификации патогенных биологических агентов и степени опасности, согласно которому SARS-CoV-2 отнесен к возбудителям инфекционных заболеваний II группы патогенности, что позволяет проводить исследования в лабораториях, имеющих условия на работу с микроорганизмами III-IV группы патогенности.

Таким образом, административный барьер устранен, в соответствии с указанными правовыми актами частным лабораториям допускается проводить диагностику коронавирусной инфекции без разрешения уполномоченного органа.


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