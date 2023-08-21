Частных инвесторов могут привлечь к организации детских летних лагерей в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Эксперт Казахстанского центра ГЧП Алия Капышева в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказала о возможностях внедрения механизма ГЧП в организацию детского летнего отдыха.

- Алия, насколько привлекательными являются детские летние лагеря для казахстанцев?

- Летом всю страну шокировали новости о ситуации с детским отдыхом, где функционировали общедоступные сауны, дети жаловались на качество пищи, и антисанитарные условия размещения. На волне общественного резонанса вышла серия публикаций с различными мнениями экспертов, общественных организаций, а также государственных деятелей, предлагающих разные пути решения этой проблемы. Звучали предложения, что для безопасности детей, необходимо лицензировать деятельность лагерей, а также о том, что детский отдых «должен уйти из государственных закупок». Ситуация с детским отдыхом в стране непростая. Спрос населения на услуги отдыха и оздоровления детей сохраняется и увеличивается с каждым годом – наблюдается прирост численности населения.

- Насколько именно выросло население страны?

- По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК за 5 месяцев 2023 года прирост населения составил 6,37% (январь-май 2022 года - 98 908 человек, аналогичный период 2023 года - 105 218 человек). При этом прирост численности детей на начало 2022 года в возрасте от 0 до 17 лет составил 33,6% (на начало 2011 года - 4 851 538 детей, на начло 2022 года - 6 485 507 детей). Соответственно, увеличивается количество детей школьного и дошкольного возраста. При этом, инфраструктура детского отдыха за последние десятилетия не обновлялась, базы лагерей ветшают, так как построены еще в прошлом столетии.

- Летний отдых является важной составляющей каникул, которые помогает детям полноценно отдохнуть и с новыми силами начать учебный год. Между тем, это недешевое удовольствие. Как государство помогает в этом вопросе?

- Большинство родителей вынуждены организовывать летний досуг своих детей самостоятельно. Например, стоимость детского отдыха в лагере может составлять от 30 до 170 тысяч тенге. Учитывая, что в одной семье могут быть несколько школьников, детский отдых обходится в значительную сумму бюджета семьи. Нехватка мест для детского отдыха связана с дефицитом бюджетных средств. По данным госаудиторов, дефицит республиканского бюджета по итогам 2022 года сложился в размере – 2 390,8 млрд тенге или 2,3% к ВВП.

В условиях дефицита средств государственного бюджета на создание и функционирование мест детского отдыха одним из решений проблемы может стать механизм государственно-частного партнерства. Учебно-оздоровительный центр (детский лагерь) обычно представляет собой комплекс, включающий школу, спальный корпус, административно-бытовой корпус, игровые залы, библиотеку, спортивный и медицинский комплекс, бассейн, хозяйственные и другие помещения и площадки.

- Как именно будет осуществляться механизм ГЧП?

- Частный партнер обеспечивает строительство (создание) всех этих объектов за свой счет и под свои риски. В случае если собственных средств у частного партнера недостаточно, то он имеет право привлекать заемный капитал. В свою очередь, государственный партнер (в лице ответственного государственного органа) начинает возмещать инвестиционные затраты частного партнера только после того, как весь учебно-оздоровительный комплекс будет введен в эксплуатацию. Дальнейшая эксплуатация, поддержание доступности и функционирование объекта находится в ответственности у частного партнера. Созданный объект передается в государственную собственность сразу после завершения строительства либо по истечении срока эксплуатации (сроки государственно-частного партнерства могут предусматривать от 5 до 30 лет). Необходимо отметить, что чем больше срок проекта государственно-частного партнерства, тем выгоднее обеим сторонам проект: для государственного партнера – снижение годовой нагрузки на бюджет, возможность использовать свободные средства на другие социальные цели; для частного партнера – обеспечивается долгосрочный рентабельный бизнес, возможность развития. Данная возможная модель реализации проекта ГЧП представлена на рисунке №1 по детским лагерям и выгоды проекта для частного и государственного партнера.

Реализацию проекта государственно-частного партнерства в сфере детского отдыха по модели сервисного контракта возможно реализовать, в случае если центральный уполномоченный орган соответствующей отрасли разработает механизм подушевого финансирования. Тогда в данном случае возможно будет предоставить один из источников возмещения затрат – компенсацию операционных затрат частного партнера. Услуги учебно-оздоровительного центра осуществляются с использованием объекта государственно-частного партнерства, принадлежащего частному партнеру на праве собственности. При этом, конечно же, не каждый частный объект может стать учебно-оздоровительным центром. В проекте должны быть закреплены обязательные условия: строгое соответствие объекта параметрам учебно-оздоровительного центра, обеспечение безопасности детей на его территории.

- Будет ли при этом проводиться мониторинг качества и безопасности отдыха?

- Применение механизма государственно-частного партнерства поможет централизованно контролировать услуги по предоставлению детского отдыха. Так, в рамках государственно-частного партнерства изначально сторонами согласовывается объект, его технические и эксплуатационные характеристики, а для стадии эксплуатации подробно определяются ключевые показатели эффективности, и только при их достижении частный партнёр получит возмещение средств в полном объеме. Кроме того, государственный партнер в рамках договора государственно-частного партнерства может определить график мониторинга объекта. Таким образом, государственно-частное партнерство максимально исключает ситуации с лагерями, свидетелями которых мы стали в последнее время (антисанитарные условия, некачественная пища, работники без договоров и санкнижек, переполненные лагеря, обнаруженные пустые бутылки из-под спиртного, пачки сигарет, самогонный аппарат, пневматическое оружие, крысиный яд и пр.).

Что касается нагрузки на бюджет, то очень часто в этом контексте механизм государственно-частного партнерства противопоставляется механизму государственных закупок. Часто в пользу последнего высказывается мнение, что стоимость строительства объектов за счет бюджетных инвестиций ниже, чем стройка того же объекта путем возмещения инвестиционных затрат по механизму государственно-частного партнерства. В доказательство приводится сравнение стоимости строительно-монтажных работ по проектно-сметной документации (которая и оплачивается по результатам государственных закупок подрядчику) и размер компенсации инвестиционных затрат частному партнеру, который зачастую выше. Однако такое сравнение некорректно.

- Насколько безупречным вариантом является механизм ГЧП в вопросах организации детского отдыха?

- Как показывает многолетний опыт, самой частой ошибкой в понимании государственно-частного партнерства со стороны государства и бизнеса является то, что не учитывается множество факторов, в том числе концепция временной стоимости денег (стоимость денег на строительство и эксплуатацию на данный момент дороже, чем в стоимость денег на возмещение затрат инвестора будущем) и возможность вместо одновременного отвлечения средств государственного бюджета на один социальный объект, начать строительство сразу нескольких социальных объектов.

То есть высвободившиеся средства на определенный год за счет государственно-частного партнерства уйдут на острые социальные потребности. Государственно-частное партнерство – это больше, чем просто коммерческие интересы государства и инвестора, и не всегда эффективность социальных проектов измеряется финансовой выгодой. Государственно-частное партнерство - это вовлечение инноваций и опыта частного бизнеса в социальную ответственность государства, и тут очень важен грамотный подход, высокий уровень административной, юридической и экономической подготовки и реализации проекта.

- Спасибо за беседу!