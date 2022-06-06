Частные стоматологические клиники столицы подарят детям улыбку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице проводится акция «Подари детям улыбку!», приуроченная к Международному дню защиты детей. В ходе акции, которая продлится до 16 июня, дети до 18 лет смогут бесплатно лечить зубы в частных стоматологических клиниках. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала Фонда социального медицинского страхования по городу Нур-Султану.

В акции, проводимой по инициативе филиала Фонда медицинского страхования, принимают участие частные стоматологические клиники - поставщики Фонда медстрахования. Список можно посмотреть по ссылке .

«В системе обязательного социального медицинского страхования в плановом порядке дети до 18 лет и беременные могут получить стоматологическую помощь. Это прием терапевта, рентгенография челюсти или зуба, обезболивание/анестезия, наложение пломбы, лечение пульпита, периодонтита, хирургические приемы по удалению зуб, полное функциональное восстановление анатомической формы зуба при гипоплазии и др.

По городу Нур-Султану проводятся бесплатные стоматологические осмотры детей ко Дню защиты детей в рамках акции «Подари детям улыбку!». В акции принимают участие частные стоматологические клиники.», - сообщил директор филиала НАО» Фонд социального медицинского страхования « по г. Нур-Султану Нурлыбек Кабдыкапаров.

Одна из участниц акции «Подари детям улыбку!» - столичная стоматологическая клиника «ER-Stom» работает по системе диспансеризации.

Консультацию проводят сразу несколько специалистов, что-бы выбрать самый лучший и доступный план лечения. Оказывает стоматологические услуги: протезирование зубов, имплантация зубов, исправление прикуса (ортодонтия), детская стоматология, профессиональная чистка зубов, эстетическая реставрация, лечение кариеса, лечение пульпита, лечение пародонтоза, пародонтита, хирургия, и т.д.

Как пояснили эксперты фонда, оказание стоматологической помощи осуществляется на основе свободного выбора пациентом медицинской организации, то есть направление участкового врача не требуется.



