16 Июня 2022 16:44

Частные организации образования выступают за лицензирование детсадов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Частные организации образования выступают за лицензирование детсадов. Об этом сообщила председатель ОЮЛ «Республиканская Ассоциация частных организаций образования» Роза Садыкова на круглом столе в НПП «Атамекен», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем выступлении Р. Садыкова отметила, что частные организации образования появились в соответствии с Указом Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева в 1991 году, сразу после обретения независимости. С 2010 года по программе «Балапан» государство оказывало поддержку частному сектору.

«То есть, на тот момент, в 1991 году, когда была объявлена независимость Республики Казахстан, тогда и был издан Указ о разрешении на ведение частной образовательной деятельности на территории страны. Значит, мы должны обязательно соблюдать Конституцию, Закон «Об образовании РК», мы должны работать в этих рамках. Почему? Потому, что мы все воспитываем детей, обучаем подрастающее поколение. И мы должны в этом деле придерживаться общей позиции. И вот, я сегодня объявляю, и я всегда это говорила, что нужно привести дошкольный сектор образования в нормальное русло», – сказала Р. Садыкова.

По ее мнению, лицензирование деятельности детских садов необходимо, чтобы была уверенность в том, что дети находятся в надежных руках.

Р. Садыкова подчеркнула, что выражает не только свое личное мнение, но и мнение всех членов ассоциации.

Спикер отметила, что в законодательство четко прописано, какие организации являются образовательными, и к ним относятся также и дошкольные учреждения. Поэтому, поскольку в Законе «Об образовании» прописано, что все образовательные организации должны лицензироваться, то это относится также и к дошкольному сектору.