22 Июня 2022 17:50

Частные медорганизации составляют больше половины поставщиков ФСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2022 году свыше 1400 медицинских организаций заключили договора на оказание медпомощи населению с Фондом соцмедстрахования. Больше половины из них частные клиники, объемы финансирования которых достигли 415 млрд тенге. Об этом сообщил председатель правления Фонда Айдын Ашуев в ходе круглого стола «О ходе реализации обязательного социального медицинского страхования. Проблемы и перспективы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Фонда, из 1409 медицинских организаций, заключивших прямые договора на оказание медицинской помощи в системе медстрахования и в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, 729 поставщиков, или 52% – частной формы собственности. Большая их доля, 74% медицинских организаций, оказывают гемодиализ, 64% предоставляют стационарозамещающую медицинскую помощь, 49% - стационарную.

Было отмечено, что система распределения объемов медуслуг будет постоянно совершенствоваться.

«В 2021 году в целях повышения эффективности работы комиссий по распределению объемов медицинских услуг разработана опытная версия функционала по автоматизированному распределению объемов стационарной, стационарозамещающей, консультативно-диагностической помощи, медицинской реабилитации, паллиативной помощи и службы крови. Данный подход будет полноценно внедрен после внесения изменений в соответствующее законодательство в части компетенции уполномоченного органа по утверждению определённых индикаторов», - сказал Айдын Ашуев.

Согласно озвученным данным, по итогам размещения медицинских услуг на 2022 год, доля суммы медицинских услуг, размещенных частным поставщикам, выросла с 18% в 2021 году до 23%, и составляет 415 млрд тенге.