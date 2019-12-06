Частные фирмы будут охранять школы и детсады Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Общеобразовательные учреждения Акмолинской области собираются обеспечивать охраной частных предприятий. На 2020 год предусмотрено выделение средств на 25 школ областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Темой очередного брифинга акмолинских полицейских стала профилактика преступлений среди несовершеннолетних, а также в сфере бытовых отношений. Об основных направлениях работы полицейских с подростками, а также в сфере бытовых отношений рассказал заместитель начальника УМПС ДП Акмолинской области полковник полиции Руслан Мусаев.

«Для обеспечения безопасности детей сотрудниками местной полицейской службы с начала 2019 года проинспектированы 549 общеобразовательных школ и 236 государственных и частных детских садов, функционирующих на территории области. В настоящее время прорабатывается вопрос по обеспечению общеобразовательных учреждений физической охраной частными охранными формированиями, на 2020 год предусмотрено выделение средств на 25 школ областного центра», - отметил спикер.

Как добавили в ведомстве, в целом, с начала 2019 года выявлено и привлечено к административной ответственности за совершение административных правонарушений, а также доставлено в органы полиции свыше 3 тысяч подростков.

«Основной целью профилактических рейдовых мероприятий является выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, предупреждение противоправных деяний несовершеннолетних и в отношении самих подростков, а также пресечение повторной преступности, алкоголизма, табакокурения и наркомании в подростковой среде. Так, за 11 месяцев текущего года по статье 440 КРКобАП в Акмолинской области выявлены 207 несовершеннолетних, распивающих алкогольные напитки, 400 подростков застигнуты во время курения в общественных местах (статья 441 КРКобАП). Также полицейскими привлечены к административной ответственности по части 1, 2, и 3 статьи 442 КРКоАП более 2000 законных представителей за безнадзорность их детей в ночное время», - рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.

По результатам рейдов, 66 предпринимателей были привлечены к административной ответственности за допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время, 122 - за продажу табачных изделий несовершеннолетним.