Частные дома подключают к центральному отоплению в районе Алтай ВКО

АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ - В районе Алтай Восточно-Казахстанской области частные дома подключают к центральному отоплению, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

В ходе отчетной встречи о социально-экономическом развитии района Алтай за прошлый год с участием главы региона Даниала Ахметова были озвучены вопросы различного характера. Не остались в стороне насущные вопросы о подключении частных секторов к центральному отоплению и проблеме на Богатыревском водозаборе в города Алтай.

По словам акима района Алтай Каликана Байгонусова, в 2020 году были подключены 50 абонентов к центральному отоплению, в том числе шесть абонентов из малообеспеченных слоев населения подсоединены за счёт спонсоров.

«Дальнейшее подключение абонентов возможно, но для этого необходимо получить технические условия на подключение. В перспективе запланировано подключение к центральному отоплению всего частного сектора г. Серебрянска. На Богатыревском водозаборе действительно поочередно вышли из строя два насоса 27 января мощностью 1 тыс. куб. час, подающих питьевую воду на высоту 180 м. В результате оперативной и слаженной работы в короткие сроки проблема была устранена», – сказал аким района Алтай Каликан Байгонусов.

Стоит отметить, что в прошлом году в районе проведен ремонт зданий домов культуры поселка Новая Бухтарма и села Парыгино. Отремонтировано 14 улиц городов Алтай и Серебрянск протяженностью девять километров, восстановлено пять тротуаров центральных улиц протяженностью шесть километров. В поселке Новая Бухтарма ведется реконструкция первой очереди сетей теплоснабжения протяженностью 8,4 километра и строительство 2-х новых насосных станций.

«В этом году продолжатся реализация новых инвестиционных проектов в реальном секторе экономики, создание новых рабочих мест. Также будет проведена реконструкция сетей теплоснабжения поселка Новая Бухтарма, реконструкция водопроводных сетей города Алтай и поселка Зубовск. Продолжится строительство электрических сетей в селе Малеевск, благоустройство центрального парка в Алтае и сквера в Серебрянске. Будет продолжено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Серебрянске», - сказал Каликан Байгонусов.

Отметим, что в районе успешно функционирует инсультный центр, который, по словам Каликана Байгонусова, по своему оснащению не уступает ведущим клиникам крупных городов. В прошлом году запущен ангиографический блок на базе районной больницы. На данный момент проведены 8 успешных операций по стентированию и аорто-коронарному шунтированию. Как отметил аким района, у них имеется запас лекарственных средств, и стационары обеспечены кислородом в полном объеме.

«Несмотря на борьбу с пандемией, продолжается работа по модернизации здравоохранения области. В наших планах на текущий год продолжить реализацию системы непрерывного образования для медицинских работников. В рамках Комплексного плана развития службы родовспоможения и детства планируется обеспечить перевод служб родовспоможения на первый уровень (три сельских медицинских организации), с первого на второй уровень (девять районных и два межрайонных больницы), что позволит принимать более сложные роды и выхаживать детей от 1500 граммов. Провести дооснащение родильных домов третьего уровня регионализации», – подытожил Д. Ахметов.

Фото: пресс-служба акима ВКО