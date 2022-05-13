13 Мая 2022 11:32

Частные детские сады выступили против введения лицензирования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская Ассоциация непрерывного образования считает нецелесообразным предложение Министерства образования и науки Республики Казахстан о введении лицензирования на деятельность дошкольных организаций, так как это не решит проблемы с качеством предоставляемых населению услуг. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению предпринимателей, работающих в этой области, эта мера никак не повлияет на контроль качества предоставляемых услуг, а только создаст дополнительные барьеры для МСБ, что может привести к закрытию ряда частных дошкольных организаций и увеличению числа теневых детских садов.

Эти и другие аргументы предприниматели озвучили сегодня в ходе пресс-конференции, прошедшей на площадке Палаты предпринимателей города Нур-Султана.

Председатель Казахстанской Ассоциации непрерывного образования (КАНО) Лейла Куленова отметила, что лицензирование не гарантирует контроль качества услуг, предоставляемых частными детскими садами, так как фактически лицензия выдается только один раз, при открытии детского сада.

«Частные детские сады согласны, что нужны механизмы контроля качества дошкольных услуг. Однако возврат лицензирования не обеспечит качества в течение дальнейшей работы детских садов», - сказала Лейла Куленова.

По ее мнению, лицензирование лишь увеличит коррупционные риски, а проблемой повышения квалификации и уровня работы воспитателей надо заниматься системно, а лицензирование - лишь отвод от проблемы.

Спикер добавила, что в настоящее время в состав Ассоциации входят 2 817 детских садов или 43% от всех действующих частных садов (4973).

«Большинство из них работает по госзаказу, а это значит, что они соответствуют нормам, предъявляемым в соответствие с приказом 122 МОН РК от 29 января 2016 года», – аргументировала Лейла Куленова.

Кроме того, по мнению членов Ассоциации, введения лицензирования лишь увеличит бюрократию и бумажную волокиту, часть частных детских садов вынуждена будет закрыться, тем самым охват дошкольным образованием может уменьшиться. Сумма инвестиций предпринимателей, вложенных в данную систему с 2010 года по настоящее время, а это более 280 млрд тенге, будет потеряна. При этом резко возрастет количество теневых детских садов, которые функционировали в бытность лицензирования в 2000 годах.

Предприниматели считают, что ключевым вопросом в обеспечении качества работы организаций дошкольного образования, в том числе частных, является проблема дефицита профессиональных педагогических кадров.

«Низкий статус этой профессии в обществе и низкая заработная плата; неэффективные условия для повышения квалификации педагогов и их переподготовки; отсутствие анализа Минобразования и науки РК касательно реальных требований рынка труда и бизнеса; отсутствие эффективных систем контроля и оценки качества знаний и навыков выпускников вузов и колледжей; устаревшие материальные ресурсы и учебное оборудование учебных заведений – эти и другие нерешенные вопросы приводят к тому, что мы имеем педагогов с низкой квалификацией, обремененных рядом бытовых и материальных проблем, а в иных случаях с явным психоэмоциональным выгоранием», – подчеркнула спикер.

Именно это приводит к различным инцидентам в детских садах, по мнению членов Ассоциации.

В свою очередь директор Палаты предпринимателей города Нур-Султана, регионального Совета по выявлению и устранению барьеров входа на товарные рынки по городу Нур-Султану Бейсен Жолболдиев добавил, что введение лицензирования будет препятствовать развитию МСБ в этой сфере и увеличит коррупционные риски. Кроме того, данный вид деятельности также подлежит контролю и надзору со стороны государственных органов в соответствие с действующим законодательством.